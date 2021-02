Chefi la cuțite, 28 februarie 2021. Thalida Trofin, o adevărată apariție! Tânăra a pus ochii pe Cătălin Scărlătescu

Mai mult decât atât, tânăra în vârstă de 23 de ani a mărturisit, cu o sinceritate ieșită din comun, faptul că a pus ochii pe Cătălin Scărlătescu și că, în general, îi plac bărbații mai în vârstă decât ea.

„Pot să iau ambele cuțite de la Scărlătescu. Îl simpatizez pe Scărlătescu rău. Nu știu, eu am o problemă, cred că e o boală. Am probleme cu capul, asta e. Mă îndrăgostesc de bărbați mult mai maturi decât mine ca vârstă și am o vorbă: eu n-o să mă pot căsători niciodată din interes, pentru că eu chiar o să-l iubesc pe moș. Atunci când eu mi-am dorit foarte tare un bărbat și nu am putut să-l am a fost foarte rău. Scărlătescu e chiar în acel interval care mie îmi place”, a mai adăugat aceasta.