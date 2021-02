Chefi la cuțite, 28 februarie 2021. Avram Iancu, bibliotecarul din Petroșani, i-a uluit pe chefi. A înotat 18 ore fără oprire

„Eu am citit o carte, o istorie frumoasă a unui soldat din armata franceză. În locul deportării a ales să traverseze înot Canalul Mânecii. Am descoperit că în 200 de ani nu a fost vreun român care să facă asta. Aveam 38 de ani când am citit această poveste, dar a trebuit să cântăresc dacă pot să fac și eu asta. În 2014 am anunțat că voi traversa înot Canalul Mânecii. Este foarte dificil să înoți atâtea ore și atâția kilometri, dar este foarte importantă motivația. Au fost 18 ore de înot încontinuu, au fost și ore în bezna nopții, în valuri foarte mari. Am reușit să înfig drapelul patriei noastre pe țărmul francez. Mai mult de șase luni au durat antrenamentele (...). Am înotat toată Dunărea, în 89 de zile, fără costum de neopren (...). Am slăbit zece kilograme/ Am realizat că parcurgerea unui fluviu e ca parcurgerea unei vieți”, a dezvăluit Avram Iancu, spre marea uimire a celor trei chefi.