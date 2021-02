Chefi la cuțite, 28 februarie 2021. Laurențiu Ardeleanu, de la infractor la bucătăr talentat! Tânărul a povestit detalii uluitoare

„Înainte să devin bucătar am fost infractor. Tâlhăream, furam, intram peste oameni în casă. Și din nefericire am ajuns la facultate. M-am băgat într-un anturaj din ăsta, protestesc. M-am împrietenit cu unul cu doi, cu mai mulți, toți de meserie tâlhari. Mergeam prin parcuri și tot ce prindeam puști le luam și banii, și telefoanele și hainele și tot. Cred că am tâlhărit 130-140 de puști. Am intrat și peste studenți, luam murături, luam tot, chiar dacă nu foloseam”, a fost dezvăluirea incredibilă făcută de tânăr.