Chefi la cuțite, 28 martie 2023. Monica Pușcoiu l-a „păcălit” pe Florin Dumitrescu la degustare. Ce a descoperit la tartă

Sezonul 11 al emisiunii Chefi la cuțite este unul spectaculos și aduce povești de viață incredibile, rețete surprinzătoare și concurenți din toate colțurile lumii și cu meserii diverse. În ediția a doua am cunoscut-o pe Monica Florentina Pușcoiu, o fostă stewardesă care în prezent are propria afacere în domeniul cofetăriei. Florin Dumitrescu s-a bucurat când a primit tarta ei la degustare, însă ceea ce a descoperit după a fost o adevărată surpriză.

Monica Florentina Pușcoiu l-a „păcălit” pe Florin Dumitrescu la degustare. Ce surpriza a avut juratul când a vrut să guste tarta, la Chefi la cuțite sezonul 11

„Lucrăm foarte mult în laboratoul propriu, diminețile încep la 4. Avem și o fetiță mică. Și avem și joburi full time în paralel. M-am angajat ca să pot lucra din laborator. De un an și jumătate nu am avut un weekend liber. Am sacrificat mult timp”, a zis concurenta, cu lacrimi în ochi, povestind despre sacrifiile numeroase pe care le-a făcut de dragul pasiunii sale.

Citește și: Chefi la cuțite, 27 martie 2023. Maria Barbu i-a emoționat pe mulți cu povestea ei de viață. Gina Pistol, cuprinsă de lacrimi

Când desertul vegan a fost gata, farfuriile au fost trimise la degustare. Florin Dumitrescu s- bucurat când a ridicat cloșul, fiindcă toată lumea știe cât de mult îi plac dulciurile. Și-a luat pastilele pentru intoleranță la lactoză, pregătindu-se astfel să savureze fără griji desertul.

Dar, surpriza cea mare abia apoi a venit. Când a tăiat tarta în două, acesta a realizat faptul că are de-a face cu un desert vegan.

„Să nu-mi zici că e de vegani. Hai mă, nu! De ce e de vegani?! Și eram pregătit să gust!”, a zis el dezamăgit, în ediția a doua a emisiunii Chefi la cuțite.

„Ai mai luat și un pumn de pastile! Își bate joc de sentimentele noastre”, l-a tachinat Sorin Bontea amuzat.

„Mamă, deci am căzut cu liftul, jur! Mă uitam la ea, îmi ploua în gură. Nici nu poți să te bucuri! Vizual tarta arată bine. Dar e acră rău, ciocolata e amăruie, arată a tartă, de ce să nu fie dulce?! Eu mă simt rău. Și-a bătut joc de sentimentele mele”, a completat Florin Dumitrescu.

Citește și: Chefi la cuțite, 27 martie 2023. Natasha Corneva a venit alături de sora ei. Ce mai face și cum arată acum Vika Jigulina

Apoi, ușile s-au deschis și concurenta și-a făcut apariția în fața chefilor. Aceasta a explicat cum a început pasiunea sa pentru dulciuri vegane și baby friendly în pandemie, dar și cu ce se ocupă în prezent și de ce a ales să facă astfel de dulciuri.

Florin Dumitrescu i-a explicat prin ce decepție uriașă a trecut din cauza tartei, iar concurenta a râs în hohote, momentul fiind unul de-a dreptul savuros.

Apoi, la final, cocnurenta a primit două cuțite și șansa de-a merge mai departe, în sezonul 11 al emisiunii Chefi la cuțite.

Urmărește clipul video din ediția a doua a emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 11, ca să savurezi tot momentul.

Tot ce trebuie să știi despre Chefi la cuțite, sezonul 11, de la Antena 1

Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu, vor avea la fiecare joc de amuletă un adversar care va munci din greu la cel de-al patrulea banc de lucru pentru a le încurca planurile.

Astfel, în noul sezon Chefi la cuțite, ce va putea fi urmărit pe Antena 1 și AntenaPLAY, luptele pentru amuletă se vor da în 4. La fiecare confruntare, Chefii vor avea câte un nou oponent. Degustarea o va face un invitat celebru, care va decide câștigătorul fără să știe cui aparține farfuria aleasă. Toate amuletele care vor fi câștigate, de-a lungul audițiilor, de către ceilalți competitori, vor fi depozitate într-un seif, acestea reprezentând premiul care va putea reveni unuia dintre cei trei Chefi în urma bătăliei finale.

Competiția este condimentată și de momentul jurizării preparatelor pentru amuletă: degustarea o va face un invitat celebru, care va decide câștigătorul fără să știe cui aparține farfuria aleasă. Fiecare înfruntare culinară va fi jurizată de o altă vedetă, cei trei Chefi confruntându-se cu riscul ca amuleta să fie acordată celui de-al patrulea adversar.

Noua dinamică din ringul culinar aduce astfel încă o miză cu greutate în show-ul Chefi la cuțite: toate amuletele care sunt câștigate, de-a lungul audițiilor, de către ceilalți competitori, pot reveni unuia dintre cei trei Chefi, în urma bătăliei finale.

Urmărește sezonul 11 Chefi la cuțite pe Antena 1 sau AntenaPlay.