Chefi la cuțite, 28 septembrie 2022. Hemalatha Divakaran, preparatul iute care l-a luat prin surprindere pe chef Florin Dumitrescu

Hemalatha Divakaran are 38 de ani, vine din India, dar locuiește în București și are două meseri: fashion designer și dansatoare. Concurenta a luat prin surprindere telespectatorii cu ținuta sa specifică culturii indiene, dar și cu felul carismatic.

Gina Pistol a rămas impresionată de spectaculoasă a concurentei. Aceasta i-a dezvăluit prezentatoarei TV că a reușit să își realizeze outfit-ul pentru Chefi la cuțite în doar două săptămâni.

Citește și: Chefi la cuțite, din nou lider de audiență. În seara aceasta, jurații primesc vizita lui Gordon Ramsay. „Am rămas fără cuvinte”

„A fost visul meu să devin designer, tatăl meu nu îmi permitea să fac asta pentru că era foarte strict. A fost nevoie să aleg ceea ce părinții mei au vrut pentru mine, am studiat în resurse umane, dar mi-am dorit dintotdeauna să devin fashion designer. După căsătorie am luat decizia de a-mi începe studiile în fashion design, iar soțul meu m-a sprijinit în tot acest timp. (...) Locuim aici de mai mult de 8 ani. Ne-am mutat în România pentru că soțul meu a fost transferat aici. (...) Avem mai multă libertate în România, pot face orice, iar cel de-al doilea copil al meu s-a născut în România, am doi copii: două fete. Mi-ar plăcea să locuiesc în România pentru tot restul vieții”, a mărturisit concurenta.

Hemalatha Divakaran este pasionată de bucătărie, gătește în fiecare zi pentru familia sa, iar pentru chefi a decis să facă dosa cu sambar și 3 feluri de sosuri chutney (de ceapă, de coriandru, mentă și ardei și de cocos).

Concurenta a dezvăluit în bucătăria show-ului culinar faptul că s-a căsătorit cu un bărbat pe care părinții săi l-au ales.

Citește și: Chefi la cuțite, 27 septembrie 2022. Vlăduț Fildiroi i-a impresionat pe chefi cu un preparat spectaculos. Ce a gătit concurentul

„Căsătoria mea a fost una aranjată. Părinții întâlnesc băiatul, discută cu părinții acestuia, iar apoi ne putem cunoaște și noi. Am vorbit timp de o săptămână, l-am întâlnit o singură dată. A fost ok, cred că am fost amândoi norocoși. (...) Toată lumea crede că o căsătorie aranjată este înfricoșătoare. Am avut un timp limită să vorbesc cu el. Am simțit o scânteie în relația noastră și ne-am plăcut unul pe celălalt. Ne-am logodit după o lună, iar după 6 luni ne-am căsătorit. (...) Câteodată căsătoriile aranjate chiar funcționează. Soțul meu este sprijinul meu și mă încurajează să-mi urmez visele”, a mai povestit ea.

Hemalatha Divakaran i-a surprins pe chefi cu un preparat iute în ediție 13 a sezonului 10 Chefi la cuțite, de pe 28 septembrie 2022

Hemalatha Divakaran a încins atmosfera în platoul sezonului 10 Chefi la cuțite cu un preparat foarte iubite. Chef Cătălin Scărlătescu și chef Sorin Bontea au gustat cu atenție din mâncarea concurentei, în timp ce chef Florin Dumitrescu a fost „faultat” de aceasta.

„Iese foc, trebuie să mă duc la baie”, a spus juratul vizibil amuzat.

Preparatul picant al concurentei l-a făcut pe chef Florin Dumitrescu să transpire imediat. Deși rețeta a fost una extrem de iute, juratul nu a ezitat să-i ofere acesteia un cuțit pentru gustul savuros.

De asemenea, Hemalatha Divakaran a mai obținut alte două cuțite din partea lui chef Cătălin Scărlătescu și chef Sorin Bontea.

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 10 Chefi la cuțite

Sezonul 10 din Chefi la cuțite aduce pe micile ecrane ale telespectatorilor un nou platou și o formulă unică. Este prima dată când show-ul are două prezentatoare, pe Irina Fodor și pe Gina Pistol.

Irina Fodor a prezentat primele ediții ale emisiunii, iar Gina a revenit în edițiile ulterioare, însoțindu-i pe concurenți și jurați până în finală. Printre noutățile care fac competiția și mai savuroasă se numără și decorurile schimbate în toate zonele de desfășurare, dar și jocurile din culise, care acum devin adevărate întreceri cu o miză foarte importantă pentru jurați.

Totodată, fiind vorba despre sezonul care sărbătorește un deceniu de succes al celor trei Chefi, invitații speciali nu vor lipsi – vizita lui Martin Jordan, sosia lui Gordon Ramsay, fiind doar unul dintre cele mai așteptate momente ale acestui sezon.

Urmărește sezonul 10 Chefi la cuțite pe Antena 1 sau AntenaPlay.