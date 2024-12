Chefi la cuțite, 3 decembrie 2024. Cine a câștigat a zecea amuletă. Ce concurent a primit cuțitul de aur de la Chef Richard

În ediția de marți, 3 decembrie 2024, a emisiunii Chefi la cuțite, Irina Fodor a pus în joc penultima amuletă a acestui sezon. Descoperă ce s-a întâmplat în această ediție, dar și cine a luat cuțitul de aur de la Chef Richard Abou Zaki!

Ieri seară, la Chefi la cuțite, lupta pentru mult râvnita bombă cu mai multe amulete i-a adus victoria lui Chef Alexandru Sautner, după o jurizare făcută de Samuel Le Torriellec.

În seara aceasta, competiția devine tot mai strânsă, căci jurații intră pe ultima sută de metri a cursei amuletelor, care va stabili cine va avea propria echipă și cine va împărți puterea.

În acest moment, Chef Richard Abou Zaki conduce clasamentul cu 37 de puncte, urmat de Chef Ștefan Popescu, cu 31 de puncte, în timp ce Chef Orlando Zaharia și Chef Alexandru Sautner se află pe ultimele locuri, cu câte 29 de puncte. Însă, amuleta din această seară poate schimba ordinea. Jurații de pe pozițiile 3 și 4 ale topului vor împărți puterea asupra unei tabere.

Citește și: Chefi la cuțite, 2 decembrie 2024. Cine a câștigat a doua bombă cu amulete. Ce concurent a luat cuțitul de aur de la Chef Sautner

Chefi la cuțite, sezonul 14, 3 decembrie 2024. Ana Maria Mărgean, solista ventriloc care i-a încântat pe chefi cu un preparat tropical

Prima concurentă cu care am făcut cunoștință în ediția Chefi la cuțite din 3 decembrie 2024 este Ana Maria Mărgean. Tânăra de 15 ani, din Ilfov, este solist ventriloc și a venit în show-ul culinar alături de păpușa ei pentru a le găti chefilor cel mai exotic file de somon cu sos de ananas dulce-acrișor.

„Incredibil! Cum reușești să faci asta?”, au exclamat jurații când adolescenta, cu numeroase diplome și trofee, a început să cânte și să vorbească prin intermediul păpușii sale.

În ciuda prezenței remarcabile și a talentului deosebit, Ana Maria a reușit să ia doar două cuțite pentru preparatul său. Însă, pentru a o încuraja, chefii i-au oferit cuțitul de argint.

Chefi la cuțite, sezonul 14, 3 decembrie 2024. Cine a câștigat penultima amuletă. Joaquin Bonilla a dat verdictul

În ediția din 3 decembrie 2024 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 14, Irina Fodor și-a făcut apariția în bucătărie și i-a anunțat pe Orlando Zaharia, Alexandru Sautner, Richard Abou Zaki și pe Ștefan Popescu că tema amuletei de astăzi este despre prietenie.

„Italia și România sunt bune prietene. Plecâm de la un preparat tradițional românesc, mergem în Italia și îl facem un dish italian, dar cu influențe tradiționale românești”, a precizat frumoasa prezentatoare.

„Concurenții echipelor adverse vor trebui să poarte ochelarii speciali timp de 20 de minute”, a mai spus Irina Fodor, care a anunțat că cel care le va juriza preparatele este Joaquin Bonilla.

Fără să mai stea pe gânduri, cei patru bucătari s-au apucat imediat de pregătit rețetele alese. Ștefan Popescu a gătit pește cu mămăligă, în timp ce Chef Orlando Zaharia s-a hotărât să prepare o rață confiată.

Chef Alexandru Sautner a ales să pregătească un pilaf de orez pe care l-a transformat în arancino di riso, iar Chef Richard a gândit un desert, mai precis o plăcintă de mere cu nuci, pe care a transformat-o într-un ravioli dulce.

Așa cum a precizat în prezența Irinei Fodor, Joaquin Bonilla a fost atent la gust, dar mai ales la înfățișarea preparatului.

„Eu caut o farfurie care să fie plăcută, care, înainte să o gust, îmi zice o poveste”, a precizat el.

După o degustare cu simț de răspudere, Joaquin Bonilla și-a făcut apariția în platoul emisiunii Chefi la cuțite sezonul 14 ca să anunțe cine a câștigat amuleta. Trei puncte au mers la Chef Orlando Zaharia. Nota de cinci a primit-o Chef Richard Abou Zaki, obținând, astfel, a zecea amuletă a sezonului 14.

„Singura farfurie cu care am avut o conversație”, a explicat Joaquin Bonilla.

De asemenea, patru puncte s-au dus la Chef Ștefan Popescu, iar două la Chef Alexandru Sautner.

Chefi la cuțite, sezonul 14, 3 decembrie 2024. Daniel Dumitrache i-a impresionat pe chefi cu peripețiile sale de viață

Daniel Dumitrache are 49 de ani, locuiește în Londra, iar de profesie este bucătar și măcelar. Concurentul, care a venit alături de soția sa, le-a gătit chefilor un spanish paella.

Prezent în fața celor patru jurați, Daniel Dumitrache i-a impresionat pe aceștia nu doar cu rețeta, ci și cu povestea sa de viață.

„(...) În 2008 când a fost recesiunea s-a terminat și cu Spania și ne-am găsit să plecăm în Londra. Acolo, două luni am plâns (...) Soția mea a auzit că au nevoie de măcelari și m-am dus, am tăiat un porc în două secunde și am început munca cu ei. Am muncit cu ei 14 ani de zile (...) (n.r. clientul) vine la mine și mă întreabă dacă vreau să muncesc pentru el”, a spus Daniel, care nu a apucat să termine ce a avut de zis, că chefii au și ridicat cloșurile care au dezvăluit cele patru cuțite.

„Am ajuns în genunchi, mi-au dat lacrimile, mi s-a ridicat părul de pe mine!”, a mărturisit concurentul, după ce a primit șansa de a merge mai departe, în bootcampul emisiunii Chefi la cuțite sezonul 14.

Chefi la cuțite, sezonul 14, 3 decembrie 2024. Ce verdict a primit Diana Morelli, Miss România 2014

Tot în această ediție am avut ocazia să o cunoaștem și pe Diana Morelli, care a fost Miss România în 2014. În vârstă de 28 de ani, concurenta s-a declarat un mare fan al emisiunii Chefi la cuțite.

„Eu am crescut într-o familie în care mama era bucătăreasă, iar bunica mea gătea și ea foarte bine. Locuiam împreună, așa că am crescut cu mâncare de calitate și cu gust. Știu să fac diferența și pun mare preț pe asta. Anul acesta se împlinesc zece ani de când am câștigat titlul de Miss România. Și chiar cu această ocazie m-am gândit să accept o nouă provocare și să vin la Chefi la cuțite”, a declarat Diana, care le-a gătit chefilor o ruladă pavlova.

Înainte să îi jurizeze preparatul, chefii au fost extrem de curioși să îi afle povestea.

„(...) În momentul în care am împlinit 14 ani am început să fiu abordată pe stradă, pentru că aș fi potrivită pentru zona aceasta de modelling, povești care nu mi-au transmis încredere. În schimb, am avut noroc și cei pe care i-am găsit sunt chiar din Iași, de la Asociația Casa Morelli. M-am întâlnit cu unul dintre fondatori, care este și susținătorul meu acum, și mi-a plăcut și n-am mai fost absentă de la nicio activitate. Colegii mei din perioada respectivă râdeau de mine că sunt omniprezentă, parcă aș fi copilul Morelli”, a mărturisit Diana Morelli, care a dezvăluit și istoria din spatele numelui său.

Extrem de frumoasă și muncitoare, concurenta a dovedit că are potențial și în bucătărie, primind, astfel, trei cuțite, dar și șansa de a merge mai departe, în bootcampul emisiunii Chefi la cuțite sezonul 14.

Chefi la cuțite, sezonul 14, 3 decembrie 2024. Andreea Ignat a primit cuțitul de aur de la Chef Richard Abou Zaki

Pasionată de patiserie și cofetărie, Andreea Ignat are 35 de ani și locuiește în Reghin. Pentru seara aceasta, concurneta i-a impresionat pe chefi cu un tropical dessert.

„Mama soțului meu făcea niște prăjituri fabuloase, de-aici pasiunea mea pentru dulciuri”, a povestit Andreea, care a deschis în Reghin un bistro care s-a bucurat de un mare succes.

„Era coadă afară... Pe timpul pandemiei, am început să facem eclere, care au fost foarte apreciate. O prietenă de-ale noastre, care se mutase la Cluj, a început să posteze pe rețelele sociale despre eclerele noastre. Ne-a ajutat, pentru că așa am început să avem comenzi de la Cluj și a trebuit să găsim o cale să ajungem acolo cu produsele, întrucât cerere exista. Am reușit să deschidem și acolo o locație și a fost un succes incredibil: lumea stătea la coadă în fața vitrinei goale. A fost o nebunie: în pandemie livram eclere cu mașini închiriate și afară era coadă”, a povestit Andreea în fața celor patru chefi, care i-au analizat la milimetru desertul.

După ce i-au ascultat povestea desprinsă parcă din filme, Chef Richard Abou Zaki s-a ridicat și i-a oferit Andreei cuțitul lui de aur.

„Ești cuțitul meu de aur din acest sezon! E ceva super important pentru mine! Când am degustat desertul m-a dus cu gândul la desertul meu cel mai faimos și am avut așa o vibrație. Ai un suflet super frumos, super călduros, iar emoția ta mă onorează și emoția asta o să ne ajute pe amândoi în concursul acesta!”, i-a spus Chef Richard.

Chefi la cuțite, sezonul 14, 3 decembrie 2024. IN MEMORIAM! Regretatul Andrei Adlah a primit cuțitul de argint din partea juraților

Un alt concurent pe care am avut ocazia să îl cunoaștem în ediția Chefi la cuțite din 3 decembrie 2024 a fost Andrei Adlah, consultant de bucătărie mediteraneană. El i-a impresionat pe cei patru chefi cu un surf și turf de porc cu creveți și pommes parisienne. Din pacăte, la scurt timp după filmări, chef-ul s-a stins fulgerător la doar 50 de ani.

„Tatăl meu a fost cel care mi-a inoculat dragostea pentru mâncare”, a spus el, care le-a povestit, apoi, chefilor că prin pasiunea pentru gătit a reușit să se reinventeze.

„(...) Am crescut în două culturi care nu sunt neapărat compatibile. Îmi doream să fiu sirian, cel mai sirian dintre sirieni, ca să-l fac mândru pe tata, iar pentru mama cel mai român. Nu poți fi amândouă și am aflat-o pe pielea mea. În țara natală, copiii mă tachinau, spunând tot felul de lucruri urâte la adresa părintelui meu”, a povestit Andrei Adlah în ediția Chefi la cuțite sezonul 14 din 3 decembrie 2024.

Pentru savoarea preparatului său, dar și pentru măiestria pe care a dovedit-o în bucătărie, Chef Andrei Adlah a primit toate cele patru cuțite. Chef Orlando Zaharia i-a oferit, în numele tuturor, și cuțitul de argint.

Citește și: Chef Ștefan Popescu a câștigat battle-ul aniversar Chefi la cuțite de Ziua Antenei, obținând un super-avantaj

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 14 Chefi la cuțite, difuzat pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Sezonul 14 Chefi la cuțite aduce la Antena 1 savoarea intensă a celei mai puternice competiții din ringul culinar. Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner, Chef Orlando Zaharia și Chef Ștefan Popescu se întorc la masa juraților pentru o nouă rundă de audiții pe nevăzute, dar și în arena aprigelor bătălii pentru amulete, care în acest sezon vin cu o miză uriașă ce va da o nouă dinamică întregii competiții.

Farfurii suprinzătoare, pasionați de bucătărie dornici să revoluționeze arta gastronomică, invitați de marcă din aristocrația artei culinare internaționale, demonstrații de forță ale celor patru jurați pentru cele mai râvnite amulete, concurenți cu povești impresionante și multe emoții – toate fac parte din noul sezon al cooking show-ului, difuzat pe Antena 1 și în AntenaPLAY, duminică, de la ora 20:00, și luni, marți și miercuri, de la 20:30.

Lupta pentru amulete aduce o regulă nouă, înainte de formarea echipelor. Astfel, clasamentul format în urma punctelor obținute de Chefi la bătăliile pentru amulete va fi esențial, întrucât jurații care se vor poziționa pe locurile 3 și 4 vor împărți conducerea unei echipe – în vreme ce jurații de pe locurile 1 și 2 vor avea privilegiul de a conduce fiecare propria echipă.

Competiția se anunță cu atât mai intensă cu cât, începând din acest sezon, pe lângă premiul în bani, câștigătorul sau câștigătoarea marelui trofeu al cooking show-ului va primi un stagiu de pregătire de o lună la restaurantul Retroscena din Italia, oferit de Chef Richard Abou Zaki. Astfel, celor 30.000 de euro li se adaugă valoroasa recompensă a experienței unice în bucătăria unui restaurant cu o stea Michelin.