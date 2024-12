Chefi la cuțite, 2 decembrie 2024. Cine a câștigat a doua bombă cu amulete. Ce concurent a luat cuțitul de aur de la Chef Sautner

În ediția de luni, 2 decembrie 2024, a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 14, Irina Fodor a pus în joc a doua bombă cu amulete, iar jurații au primit o provocare cu iz de sărbătoare națională. Descoperă ce s-a întâmplat în această ediție, dar și cine a luat cuțitul de aur!

Chefi la cuțite vine în această seară cu o ediție de sărbătoare, în cinstea Zilei Naționale a României, din care nu lipsesc bucatele tradiționale românești și poveștile încărcate de emoții ale concurenților care se luptă pentru a obține cuțitele Chefilor.

Tot în ediția din această seară, Chef Richard Abou Zaki are un invitat special, din elita mondială a gastronomiei. Chef Massimiliano Mascia vine în bucătăria show-ului culinar pentru o demonstrație memorabilă a creativității și tradiției care au făcut celebru restaurantul său de familie cu două stele Michelin, San Domenico di Imola.

Întrecerea dintre cei patru chefi va fi și mai aprigă în această seară la Chefi la cuțite, deoarece Irina Fodor va pune în joc a doua bombă cu amulete a sezonului 14, care îi va provoca pe jurați să reproducă tricolorul în farfurie.

Ciprian Tătaru și-a pus tot sufletul în farfuriile juraților în ediția Chefi la cuțite din 2 decembrie 2024

În ediția 9, difuzată luni, 2 decembrie 2024, l-am cunoscut pe Ciprian Tătaru, un inginer în vârstă de 40 de ani. Cu toate că a venit destul de emoționat, el a încercat să îi impresioneze pe Orlando Zaharia, Alexandru Sautner, Richard Abou Zaki și pe Ștefan Popescu cu o rețetă care să le amintească de gustul copilăriei, dar și de farmecul culinar din Moldova: ostropel de pui cu ardei copți.

„V-am adus gustul meu! În farfuria aceea mă cunoașteți pe mine! Când îi pui unui om sufletul acolo, mai mult de atât ce poți să faci?!”, i-a răspuns concurentul lui Chef Ștefan Popescu, atunci când juratul i-a reproșat că a făcut o farfurie simplă.

Pentru gustul preparatului său, Ciprian Tătaru a primit cele patru cuțite și șansa de merge mai departe, în bootcampul emisiunii Chefi la cuțite sezonul 14.

Cine a câștigat a doua bombă a sezonului 14 Chefi la cuțite, ediția din 2 decembrie 2024

În ediția din 2 decembrie 2024 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 14, Irina Fodor și-a făcut apariția în bucătărie și i-a anunțat pe Orlando Zaharia, Alexandru Sautner, Richard Abou Zaki și pe Ștefan Popescu că le-a pregătit o amuletă în ton cu Ziua Națională a României: să reproducă tricolorul în farfurie în schimbul celei de-a doua bombe cu amulete a sezonului.

„Avem o seară specială. Oricât ați fi călătorit la viața voastră, fiecare dintre voi s-a întors acasă (...) Tema este legată de această zi specială. Vorbim de tricolor”, a dezvăluit Irina Fodor, care a dezvăluit că cel care le va juriza preparatele este nimeni altul decât Chef Samuel Le Torriellec.

„Dacă iau bomba de azi îi distrug psihic!”, a spus Chef Richard Abou Zaki, care a luat deja prima bombă cu amulete a sezonului 14.

Fără să mai stea pe gânduri, cei patru bucătari s-au apucat imediat de pregătit rețetele alese.

„Am realizat că am făcut o super greșeală. Am uitat să pun gelatină în creme”, a mărturisit Chef Orlando Zaharia, după ce colegii săi i-au degustat desertul în cele trei culori naționale.

După ce i-a confuzat extrem de tare cu degustarea sa pe cei patru jurați, Chef Samuel Le Torriellec și-a făcut apariția în platoul emisiunii Chefi la cuțite sezonul 14 ca să anunțe cine a câștigat amuleta. Avantajul enorm a fost obținut de către Alexandru Sautner, care a strigat de fericire, după ce a primit mult râvnita bombă cu amulete.

„Și-a ascuns atât de bine reacția încât nu mă așteptam, pe mine m-a păcălit rău de tot!”, a mărturisit acesta.

Chef Richard Abou Zaki a primit patru puncte. Orlando Zaharia a obținut trei puncte, iar cele două puncte au mers la Ștefan Popescu.

Georgiana Damian, mămica de 21 de ani care i-a cucerit pe jurați cu o ciorbă de lobodă în ediția Chefi la cuțite din 2 decembrie 2024

În ediția din 2 decembrie 2024, am putut să o cunoaștem și pe Georgiana Damian, în vârstă de 21 de ani. Concurenta i-a delectat pe jurați cu o ciorbă de lobodă și jumări de casă, dreasă cu smântână și iaurt grecesc.

„Mi-e frică de reacția chefilor, mai ales de reacția Chef-ului Richard. Fiind crescut în Italia, nu știu dacă o să îi placă așa mult ciorba de lobodă”, a mărturisit concurenta în ediția Chefi la cuțite sezonul 14 din 2 decembrie 2024.

Georgiana le-a adus celor patru jurați și câte o cireșată făcută în casă și le-a mărturisit că este mama unei fetițe în vârstă de trei anișori. Înainte de a-și afla verdictul, tânăra mămică s-a descris drept o fire ambițioasă, impulsivă și căreia îi place să gătească.

Cu toate că preparatul mai avea nevoie de îmbunătățiri, concurenta a primit toate cele patru cuțite în ediția Chefi la cuțite din 2 decembrie 2024.

Daniel Ioan Plescan a primit cuțitul de aur de la Chef Alexandru Sautner

Daniel Ioan Plescan este al treilea concurent cu care am făcut cunoștință în ediția Chefi la cutițe sezonul 14 din 2 decembrie 2024. El le-a pregătit celor patru chefi un file de cerb, cu o spumă de cartofi, ciuperci și fistic.

Daniel a dezvăluit că locuiește în Italia de 18 ani, dar adaptarea nu a fost deloc ușoară. El și fratele său s-au luptat cu greutățile încă din anii de școală.

„La vârsta de zece ani, am rămas singur cu fratele meu acasă. Părinții plecaseră în Italia, în încercarea de a ne oferi un trai mai bun. Cu greu am stat fără părinți doi ani. A trebuit să ne facem singuri de mâncare, eu am avut mai mult grijă de fratele meu”, a povestit Daniel, care ulterior, s-a reunit cu părinții săi, în Italia.

„(...) Am terminat doar opt clase și la 14 ani am decis să lucrăm într-o seră de castraveți și roșii. Am lucrat pentru o perioadă de cinci luni, deoarece nu voiau să ne plătească bine, spunând că suntem minori. A fost o perioadă grea, cu multe sacrificii, am plâns de multe ori”, a mai mărturisit concurentul.

După ce a primit cele patru cuțite, Chef Alexandru Sautner i-a oferit lui Daniel Ioan Plescan și cuțitul de aur.

„Reprezintă foarte mult pentru mine și este ca o oportunitate! Eu îmi exprim foarte greu emoțiile, dar acum simt fericire”, a spus Daniel, devenind astfel cuțitul de aur al lui Chef Alexandru Sautner.

Paraschiva Constantin a gătit ciorbă de „peștișoare” în ediția din 2 decembrie 2024 a emisiunii Chefi la cuțite

Tot în ediția cu iz de sărbătoare de la Chefi la cuțite din 2 decembrie 2024 am făcut cunoștință și cu Paraschiva Constantin, o pensionară în vârsă de 77 de ani din satul Vișina, comuna Jurilovca.

Aceasta a pregătit o ciorbă de perișoare de pește, chifteluțe de pește și icre de crap, cu care și-a dorit să îl cucerească în special pe Chef Alexandru Sautner. După ce a intrat în platou, concurenta în vârstă de 77 de ani le-a dezvăluit juraților povestea din spatele muzeului de țesături pe care îl deține.

Pentru preparatele pline de gust și tradiție, dar și pentru energia debordantă, Paraschiva Constantin a primit toate cele patru cuțite.

Ce verdict a primit Robert Nicola la Chefi la cuțite sezonul 14, ediția din 2 decembrie 2024

Robert Nicola are 21 de ani, este student și vine din Arieșeni, județul Alba. El a gătit pentru chefi o prăjitură cu dulceață de lapte și mascarpone, mărturisind că este o rețetă proprie, făcută de el și mama sa.

Cu toate că preparatul a fost unul cu adevărat inedit, iar cei patru chefi au rămas profund impresionați de afacerea sa de familie, Robert Nicola a reușit să ia doar trei cuțite, primind șansa de a merge mai departe, în bootcampul emisiunii Chefi la cuțite sezonul 14.

„Am fost puțin în dubii, dar chiar mă bucur că ți l-am dat, pentru că ești un băiat tare simpatic și foarte muncitor. În timp ce alții se duc în cluburi, tu te gândești mai mult la business și cum să te întorci acasă”, i-a spus Chef Alexandru Sautner lui Robert.

Ioana Guică i-a întors pe jurați în copilărie cu farfuria gătită în ediția din 2 decembrie 2024 a emisiunii Chefi la cuțite

Ioana Guică este fondatoarea „Eat to Connect”, iar în fața juraților nu s-a prezentat doar cu un preparat care le-a adus aminte de aromele copilăriei, ci și cu un concept care i-a făcut să asculte cu mare interes.

„(...) Folosesc mâncarea pe post de instrument de conectare. Sunt mai multe direcții în care mă duc cu Eat to Connect. Primele au fost cine în vie, unde am gătit cu studenți de-ai mei struguri și porumb pe grătar și a fost minunat. Atmosfera aceea în care ești în natură și stai la masă cu oameni pe care nu-i știi e ca o masă în familie. Dacă, de exemplu, organizez o cină pe plajă, pe lângă meniul cu mâncare, există și un meniu de conversații. Pentru mine, găluștele cu prune sunt despre bunica. Nu este sezonul prunelor, așa că am ales să le fac cu caise, dar este despre emoția pe care o trezește în mine și asta a fost și invitația pentru voi”, a mărturisit concurenta în ediția Chefi la cuțite din 2 decembrie 2024.

Pentru preparatul care i-a trimit pe jurați înapoi în copilărie, Ioana Guică a primit toate cele patru cuțite.

Celebrul Max Mascia, Chef cu două stele Michelin, a fost invitatul lui Chef Richard Abou Zaki la Chefi la cuțite, ediția din 2 decembrie 2024

Celebrul Max Mascia, Chef cu două stele Michelin, a fost invitatul lui Chef Richard Abou Zaki, într-o ediție de sărbătoare Chefi la cuțite, în cinstea Zilei Naționale a României. El a gătit un raviolo cu gălbenuș de ou, la cererea lui Chef Richard Abou Zaki, după ce sezonul trecut preparatul i-a dat mari bătăi de cap juratului.

„Primii care au făcut acest preparat sunt unchii mei și mentorul lor, Nino Bergese, un mare Chef al acelor vremuri. Se împlinesc 50 de ani de când raviolo cu ou a devenit faimos în toată lumea, se află în meniul nostru”, a povestit Chef Mascia, care a dezvăluit că secretul acestui preparat este gălbenușul de ou din interior, care trebuie să rămână lichid.

„L-am invitat pe Max Mascia pentru a le face o surpriză colegilor mei, Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu. Uovo in raviolo este unica farfurie din lume cu marcă înregistrată, de aceea mi-am dorit acest moment cu totul special. Este pentru prima dată când un Chef cu 2 stele Michelin vine la Chefi la cuțite pentru a-i întâlni pe jurați și pentru a le găti acest signature dish care a făcut istorie”, a declarat Chef Richard, înainte ca celebrul Chef Massimiliano Mascia să dezvăluie povestea din spatele preparatului.

Pe lângă cele patru cuțite, Chef Max Mascia a primit și cuțitul de argint.

Ileana Tiran, jurizată de celebrul Chef Max Mascia în ediția Chefi la cuțite din 2 decembrie 2024. Ce verdict a primit

Ultima concurentă cu care am făcut cunoștință în ediția Chefi la cuțite sezonul 14 din 2 decembrie 2024 a fost Ileana Tiran. Femeia în vârstă de 51 de ani, din Breb, este proprietar de pensiune, iar pentru cei patru jurați a pregătit o tocană cu brânză tradițonal românească.

Surpriza a fost că celebrul Chef Max Mascia a rămas alături de Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner, Chef Orlando Zaharia și Chef Ștefan Popescu pentru a juriza preparatul concurentei.

„(...) Nu-l cunosc pe domnul, dar eu îl aștept, că vin foarte mulți străini la noi și o să-i fac mai bună tocana, dar acum câteva emoții m-au copleșit”, a spus Ileana Tiran, care a primit cele patru cutițe care îi oferă șansa de a merge mai departe, în bootcampul emisiunii Chefi la cuțite sezonul 14.

