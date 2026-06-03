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Chefi la cuțite, 3 iunie 2026. Irina Fodor a anunțat o temă de gătit de poveste! Cine a câștigat avantajul și amuleta

Descoperă ce temă de gătit a anunțat Irina Fodor în ediția din 3 iunie 2026 Chefi la cuțite – Viitorul are gust, dar și cine a câștigat avantajul și amuleta.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 03 Iunie 2026, 21:02 | Actualizat Miercuri, 03 Iunie 2026, 21:07
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Cea de-a doua confruntare de la Chefi la cuțite – Viitorul are gust, din data de 3 iunie 2026, a venit cu o temă de gătit de poveste, dar și cu oo întrecere savuroase pentru avantaj. Descoperă cine a câștigat, dar și icne sunt degustătorii acestei ediții.

Ce temă de gătit a anunțat Irina Fodor, în ediția din 3 iunie 2026 Chefi la cuțite – Viitorul are gust. Cine a câștigat avantajul și amuleta

În ediția 3 din 3 iunie 2026, micuții concurenți ai show-ului Chefi la cuțite – Viitorul are gust s-au întâlnit în bucătărie pentru a afla ce provocare le-a pregătit de data aceasta Irina Fodor. În bucătărie și-au făcut apariția Chef Orlando Zaharia, Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu, aceștia încurajându-și din plin concurenții.

Ușile s-au deschis și Irina Fodor și-a făcut apariția, spre entuziasmul celor prezenți în bucătărie.

„Pe mine uneori mă sperie când apare Irina, căci uneori este și zâna bună, dar și zâna cea rea”, a fost de părere Cristian Filip.

„Zici că e Scufița Roșie”, a zis unul dintre puști, făcând astfel referire la ținuta roșie a îndrăgitei prezentatoare.

„Dragilor, este a doua confruntare! V-ați obișnuit cu platoul, v-ați obișnuit cu bucătăria, așa că astăzi deja intrăm în forță! Mă știți voi pe mine că dau probe grele? Va fi o seară spectaculoasă. Fix astăzi este ziua în care veți avea de făcut câte un singur dish. Dar până să aflăm despre dish, eu zic că e timpul să aflăm cine câștigă avantajul”, a zis Irina Fodor, care a anunțat faptul că degustătorii de azi sunt figuri celebre de pe TikTok, cu sute de mii de urmăritori.

Bianca Adam, Marius Elisei, Iulian Lemnaru, Sara, Mădălin și Dilinca, Mimi, Mihai și Gabriel Firu, Irina Păun și Sabin Streza, aceștia sunt celebrii influenceri de pe TikTok ce vin la degustare.

„Cu toți sunt foarte tineri, veseli și abia așteaptă să deguste din preparatul vostru de astăzi”, a zis Irina Fodor apoi.

Apoi, Rikito Watanabe și-a făcut apariția cu boluri pline cu ouă de prepelițe și linguri. Acesta a fost momentul în care toți au realizat că jocul pentru avantaj va fi unul dificil: „trebuie să luați oul de prepeliță cu lingura și să îl puneți în celălalt bol, în timă ce țineți lingura în gură”.

„Mi se pare scary rău, foarte greu!”, a fost de părere Chef Orlando Zaharia.

După multe emoții, amuleta și avantajul au mers la echipa verde.

„A fost odată ca niciodată o fetiță cu o pelerină roșie ca macul. Într-o zi, a pornit prin pădure ca să îi ducă bunicii ceva bun de mâncare. Drumul era frumos, dar în pădure pândea un lup viclena. Din fericire, la final, curajul și bunătatea au fost mai puternice decât răutatea, iar Scufița Roșie și bunica au fost în siguranță. Jack era un băiat sărac, dar curios și visător. Într-o zi, câteva boabe de fasole s-au transformat peste noapte într-un vrej de fasole uriaș, care urca sus până la nori. Jack a urcat pe el și a descoperit o lume magică, unde a învățat că, uneori, curajul și istețimea pot schimba viața unei familii. Albă ca Zăpada era o fată bună și frumoasă, cu un suflet curat. Din cauza geloziei a fost nevoită să fugă și a găsit adăpost la șapte pitici muncitori și veseli. Chiar dacă răul a încercat să o învingă, iubirea și bunătatea au fost mai puternice, iar Albă ca Zăpada s-a trezit din somnul adânc și a trăit fericită până la sfârșit, alături de prințul ei. O fată blândă și curajoasă a ajuns într-un castel fermecat, unde trăia o bestie înfricoșătoare. Bestia era înfricoșătoare la prima vedere, dar avea o inimî foarte tristă. Încet, încet, frumoasa a văzut dincolo de aparențe și dragostea ei a a rupt vraja, pentru că adevărata frumusețe vine din inimă! Patru povești frumoase, car eau făcut istorie și care vin la pachet cu un mesaj frumos. Astăzi, dragii mei, fiecare dintre voi veți primi o poveste pe care trebuie să o redați în dish-ul vostru!”, a fost tema complet neașteptată dată de Irina Fodor.

Orlando Zaharia a ales pentru el povestea lui Jack și a vrejului de fasole , Scufița Roșie a mers la echipa lui Chef Richard Abou Zaki, echipa lui Ștefan Popescu a primit povestea Frumoasa și Bestia, iar Chef Alexandru Sautner a primit povestea Albă ca Zăpada.

colaj foto cu irina fodor si concurenții de la chefi la cutite-viitorul are gust
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Chefi la cuțite - Viitorul are gust se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Cele mai tari momente ale mini-sezonului pot fi vizionate și pe YouTube.

Copiii trăiesc experiența antrenantă a primei amulete puse în joc, la Chefi la cuțite – Viitorul are gust... Chefi la cuțite, 3 iunie 2026. Chef Richard Abou Zaki a folosit prima amuletă! Ce avantaj a pus în joc și ce a urmat...
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