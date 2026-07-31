Îți amintești de Florica Boboi, zisă și Chef Floricutza, câștigătoarea Chefi la cuțite sezonul 10? Cum arată în prezent și ce face

Fanii emisiunii Chefi la cuțite au avut ocazia să descopere recent ce mai face și cum araăt în prezent Florica Boboi, zisă și Chef Floricutza, marea câștigătoare a sezonului 10.

Descoperă ce mai face și cum arată în prezent Florica Boboi de la Chefi la cuțite sezonul 10 | Antena 1

Chef Floricutza, pe numele ei real Florica Boboi, și-a luat prin surprindere urmăritorii de pe Facebook și Instagram cu ultimele fotografii publicate! Descoperă în rândurile de mai jos ce mai face și cum arată în prezent marea câștigătoare a celui de-al zecelea sezon al emisiunii Chefi la cuțite.

Ce mai face și cum arată azi Florica Boboi, zisă și Chef Floricutza, câștigătoarea Chefi la cuțite sezonul 10

Recent, urmăritorii de pe Instagram și de pe Facebook ai Floricăi Boboi au descoperit de ce eveniment fericit a avut aceasta parte! Mai exact, fosta câștigătoare a celui de-al zecelea sezon al show-ului Chefi la cuțite s-a căsătorit cu alesul inimii sale! Aceasta a avut recent cununia religioasă și de la eveniment nu au lipsit rudele, prietenii, apropiații și preoții de suflet ai fostei concurente de la îndrăgitul reality show de la Antena 1.

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Un detaliu observat de mulți în imagine este chiar inedita rochie purtată de Florica Boboi. Cu siguranță nu multe femei ar fi avut curajul să poarte un asemenea model în ziua cea mare a cnununiei religioase. Este vorba despre o rochie cu corset în partea de sus, continuat cu o bucată de material în formă de clepsideră, cu decupaje ample pe șolduri și picioare, ce au pus de minune în valoare silueta miresei. Aceasta a purtat o amplă trenă din dantelă delicată, ce i-a acoperit umerii.

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„Vreau să aduc și eu un gând de mulțumire tuturor care ați participat la evenimentul meu superb 🙏🏻 (...) Si inca o mare mulțumire Părintelui Radu Vasile Rusu și doamnei preotese care au făcut un sacrificiu enorm sa fie alături de noi 🙏🏻Multumim din suflet (...). Mulțumim Părintelui Iosif de la biserica Livry-Gargan, sunteți la inima mea. Va iubim din suflet. Nasilor noștri Carmen Racolta Marian Corches, Daniel Udroni și Lili ❤️ (...) Și nu în ultimul rând vouă dragi prieteni și nuntași ca ne-ați făcut seara de vis”, a fost mesajul transmis de mireasă pe Instagram.

Nu puțini i-au lăudat ținuta și i-au transmis felicitări. În prezent, Chef Floricutza pare că a slăbit și arată într-o formă de zile mari. Aceasta deține o firmă de catering și se bucură de multă apreciere în plan profesional.