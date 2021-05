Chefi la cuțite, 30 mai 2021. Proba de gătit ce i-a încurcat pe concurenți. Ce a anunțat Irina Fodor

Sorin Bontea și-a pierdut cuțitul de aur în ediția trecută, așa că în al unsprezecelea battle a anunțat faptul că vrea să își deschidă bomba câștigată în audiții. Totuși, bucuria acestuia a fost înlocuită de emoții atunci când Irina Fodor a anunțat ce temă de gătit aduce al unsprezecelea battle din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”.

Folosind din plin forța, liderul echipei verzi a spart bila neagră și în interior a descoperit două amulete extrem de puternice.

Ce temă de gătit au primit concurenții în ediția 40 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”

„Bomba asta face toți banii, nene. Pot să iau un concurent dintr-o altă echipă și să-l schimb cu unul din altă echipă. Am o amuletă cu care pot să iau un concurent care a fost eliminat. Acum, dacă stau să mă gândesc mai bine, nu mai am patru, ci am cinci”, a dezvăluit Sorin Bontea, care a început deja să își facă planuri și strategii.

Emoțiile însă au început să își spună cuvântul atunci când Irina Fodor și-a făcut apariția și a anunțat ce temă de gătit a pregătit pentru cel de-al unsprezecelea battle din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”.

„Trebuie să vă spun că mă simt un pic cu musca pe căciulă, pentru că știu că nu vă place proba asta. Nu e desert, mai e ceva ce nu vă place să faceți. Să trageți de…roată!”, a fost vestea ce i-a neliniștit pe toți.

Irina Fodor la „Chefi la cuțite”

„Doamne, ferească sfântul”, a fost reacția liderului echipei albastre, atunci când a dat cu ochii de ruleta ingredientelor.

Apoi, concurenții au aflat faptul că degustarea urmează să fie făcută de către cei din Gașca Zurli.

Elena Matei s-a oferit să o rotească, dar și Rikito Watanabe a fost la fel de dornic să își încerce norocul. Am aflat astfel, chiar din spusele acestuia, că este pasionat de jocurile de noroc și de...aparate!

Totuși, blondina a fost cea care a primit de la roată primul ingredient: brânză gorgonzola. Apoi, Ciprian Antone din echipa albastră a avut și el parte de noroc, căci a „tras” laptele condesat. Totuși, după ce roata a fost învârtită de Andra Mihail din echipa mov, lucrurile s-au complicat. Se pare că trufele au dezarmat atât chefii, cât și concurenții, înainte de cel de-al unsprezecelea battle.

Despre sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite” de la Antena 1

În sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu și-au ales trei echipe puternice alături de care luptă pentru a ajunge în finală.

Înarmați cu amuletele pe care le-au câștigat, cei trei chefi vor recurge la diferite strategii pentru a ajunge cu un pas mai aproape de victorie, într-un show plin de răsturnări de situație, momente tensionate și surprize de proporții. Concurenți de toate vârstele și din toate colțurile lumii, cu povești de viață suprinzătoare, înfruntă emoții uriașe și speră să ajungă până în marea finală, când se va afla cine este câștigătorul „Chefi la cuțite” sezonul 9.

Emisiunea „Chefi la cuțite” sezonul 9 este difuzată duminica de la ora 20:00, dar și luni și marți, de la ora 20:30, la Antena 1.

