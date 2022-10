Chefi la cuțite, 5 octombrie 2022. Florin Rogojinaru i-a amuzat pe chefi cu bancuri și glume. Ce i-a zis lui Cătălin Scărlătescu

În ediția 16 a emisiunii Chefi la cuțite am putut să îl cunoaștem pe Florin Rogojinaru, un tânăr în vârstă de 27 de ani din Timișoara, de meserie inginer. Acesta a reușit să-i amuze din plin pe jurați cu glumele sale și, la un moment dat, i-a dat lui Scărlătescu o replică neașteptată.

Florin Rogojinaru i-a amuzat pe jurați și a făcut senzație la Chefi la cuțite sezonul 10

Ca să îi impresioneze pe jurații emisiunii Chefi la cuțite, Florin Rogojinaru a ales să se pregătească din timp cu o rețetă de Jambalaya.

„Vreau să văd dacă pot să trec de nivelul ăsta și să gătesc într-o bucătărie organizată. De două luni gătesc Jambalaya de prietenii mei strănută orez cu creveți. E un preparat pe care nu multă lume îl știe. E mai cu de toate așa”, a zis concurentul, în timp ce pregătea totul.

Banda a mers, cloșurile s-au ridicat și Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au analizat atent preparatul, crezând că e vorba despre un bucătar din Spania. Apoi, ușile s-au deschis și în platou și-a făcut apariția Florin Rogojinaru, inginerul care aspiră să devină un bucătar adevărat.

„Bona sera, soy Miguel from Espania! Mă scuzați, am încercat o glumă. Proastă! Am și mai proaste de atât”, a încercat concurentul să glumească.

Cătălin Scărlătescu a profitat de moment și a decis să îi spună bancul cu Dumitrescu și Bontea nemți

„Deci pot fi bancuri și mai proaste decât ce am încercat eu”, a fost replica neașteptată dată de tânăr.

Sorin Bontea și Florin Dumitrescu au fost de-a dreptul șocați și au izbucnit instant în râs, admirând totodată curajul tânărului de a-l „taxa” pe Cătălin Scărlătescu.

„Nu cred! Bravo, băiatule!”, i-a zis Florin Dumitrescu, aplaudând furtunos.

Apoi, Sorin Bontea începe și el să spună un banc și uite așa începe un adevărat maraton de glume și bancuri între concurent și cei trei chefi.

După ce s-au amuzat copios, Florin Rogojinaru a dezvăluit mai multe despre pagina sa de TikTok unde are peste 600.000 de urmăritori și despre ce activități mai desfășoară.

Pentru rețeta sa de Jambalaya, concurentul a primit două cuțite și șansa de-a merge mai departe în sezonul 10 al emisiunii Chefi la cuțite.

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 10 Chefi la cuțite

Telespctatorii vor avea parte de o formulă unică în sezonul 10 Chefi la cuțite deoarece este pentru prima oară când show-ul culinar are două prezentatoare, Gina Pistol și Irina Fodor.

Irina Fodor a prezentat primele ediții ale emisiunii, iar Gina a revenit în edițiile ulterioare, însoțindu-i pe concurenți și jurați până în finală. Printre noutățile care fac competiția și mai savuroasă se numără și decorurile schimbate în toate zonele de desfășurare, dar și jocurile din culise, care acum devin adevărate întreceri cu o miză foarte importantă pentru jurați.

Totodată, fiind vorba despre sezonul care sărbătorește un deceniu de succes al celor trei Chefi, invitații speciali nu vor lipsi – vizita lui Martin Jordan, sosia lui Gordon Ramsay, fiind doar unul dintre cele mai așteptate momente ale acestui sezon.

Urmărește sezonul 10 Chefi la cuțite pe Antena 1 sau AntenaPlay.