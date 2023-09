Chefi la cuțite, 5 septembrie 2023. Andra Bucur, profesoara de twerk care a făcut show de zile mari în fața chefilor. Ce a urmat

Andra Bucur este profesoara de twerk care a făcut show de zile mari cu mișcările sale în ediția patru din sezonul 12 Chefi la cuțite, de pe 5 septembrie 2023. Jurații au fost fascinați de momentul plin de energie al concurentei.

Andra Bucur are 34 de ani și locuiește în Cluj Napoca, iar în viața de zi cu zi este profesoară de twerk. Concurenta a pășit în ediția 4 din sezonul 12 Chefi la cuțite, de pe 5 septembrie 2023, pentru a demonstra că o femeie poate să gătească și să fie sexy în același timp.

Pentru a-i impresiona pe jurați, aceasta a decis să facă un burrito cu pui și salată mexicană. Deși a întâmpinat câteva obstacole în bucătăria show-ului culinar, Andra Bucur a pregătit farfurii spectaculoase.

Citește și: Chefi la cuțite, 3 septembrie 2023. Nadia Pușcuță are o meserie la care puțini se așteptau. Prin ce situații a trecut concurenta

„Îmi place orice mâncare internațională, mai puțin mâncare românească. Eu mai mult comand decât să gătesc. Nu am gătit niciodată sub presiune și nu știu cum o să iasă. Am văzut că chef Scărlătescu este direct, la fel ca mine, cred că ne-am înțelege bine!”, a zis ea în timp ce gătea.

Chefii au fost uimiți de apariția Andrei Bucur în platoul show-ului culinar. Concurenta a făcut un show total cu mișcările sale în ediția patru a sezonului 12 Chefi la cuțite, de pe 5 septembrie 2023

Chef Sorin Bontea, chef Cătălin Scărlătescu și chef Florin Dumitrescu au avut parte de o surpriză de proporții uriașe când ușile s-au deschis, iar Andra Bucur a intrat în platou pe ritm de dans.

Jurații au privit-o impresionați, iar replicile savuroase au lipsit prea mult din peisaj. Aceștia s-au distrat de minune. Mai mult, chef Cătălin Scărlătescu a ținut să danseze de pa scaun în timp ce chef Florin Dumitrescu l-a invitat pe Rikito Watanabe mai aproape.

„Nu mă uit, nevastă n-am vrut! Am soție! L-a luat cu transpirații”, a spus chef Sorin Bontea.

Citește și: Chefi la cuțite, 3 septembrie 2023. Călin Vasile Radu și Angela Radu sunt pensionarii cu o viață de film. Ce le-au gătit chefilor

„Domnișoară, spectaculos!”, i-a zis chef Cătălin Scărlătescu la finalul momentului.

Întrebată de jurați despre profesia ei, Andra Bucur a oferit un răspuns imediat: „Psiholog aș putea spune. Sunt instructoare de twerk profesionist. Există o comunitate foarte mare de twerk la nivel internațional, iar eu sunt reprezentanta comunității din România. Am descoperit pasiunea pentru twerk în urmă cu 4 ani, eram stewardesa și călătoream foarte mult. Am ajuns în Africa și am descoperit această pasiune. E mult antrenament, flexibilitate, sală”

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 12 Chefi la cuțite. Edițiile integrale se văd în AntenaPLAY

Se dă startul mult așteptatei bătălii din arena Chefi la cuțite. Telespectatorii au parte de o premieră maraton în această toamnă. Așadar, show-ul culinar vine cu 5 ediții consecutive în prima și a doua săptămână de difuzare, ulterior emisiunea având câte 4 ediții săptămânale.

În sezonul 12, Irina Fodor aduce surprize de proporții pentru jurați. Prezentatoarea TV o să-i însoțească pe chef Florin Dumitrescu, chef Cătălin Scărlătescu și chef Sorin Bontea pe tot parcursul noului sezon, fiind persoana care aduce cele mai imprevizibile vești.

Regulile nu se schimbă în sezonul 12 Chefi la cuțite. Așadar, chefii vor continua să gătească alături de un invitat special la jocul de amuletă. Dacă avantajul nu este câștigat de jurați, acesta va fi pus în seif. Toate mizele din seif vor fi puse în joc în ultima etapă de preselecții, iar un chef se va bucura din plin de ele la battle-uri.

Una dintre noutățile show-ului culinar este o schimbare organizatorică neașteptată: Chefii au un asistent cu o listă consistentă de atribuții, cel care preia acest rol fiind Rikito Watanabe, fostul concurent din sezonul 9 Chefi la cuțite.

Edițiile integrale din sezonul 12 Chefi la cuțite pot fi vizionate pe AntenaPLAY.