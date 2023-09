Chefi la cuțite, 5 septembrie 2023. Cătălin Moroșanu, apariție de senzație în sezonul 12. Ce a dezvăluit despre trecutul lui

Cătălin Moroșanu a venit să le facă o surpriză chefilor în ediția patru din sezonul 12 Chefi la cuțite, de pe 5 septembrie 2023. Invitatul special a făcut dezvăluiri neștiute despre trecutul său în fața camerelor de filmat.

Cătălin Moroșanu a făcut show de zile mari în bucătăria sezonului 12 Chefi la cuțite. Invitatul special a pășit pe platoul de filmare pentru a le face o surpriză de proporții uriașe celor trei jurați.

Cu zâmbetul pe buze și multă energie pozitivă, sportivul le-a gătit chefilor o salată: „Ei habar n-au că eu acum sunt la regim! Pentru că am început să mă îngraș, iar băiatul trebuie să stea la regim”.

Deși are un preparat simplu, Cătălin Moroșanu își dorește să îi surprindă pe chef Florin Dumitrescu, chef Cătălin Scărlătescu și chef Sorin Bontea cu gustul său din farfurie. Acesta și-a dorit să facă o rețetă clasică de salată.

Cătălin Moroșanu a făcut dezvăluiri neașteptate despre trecutul său în ediția patru din sezonul 12 Chefi la cuțite de pe 5 septembrie 2023

Jurații nu s-au așteptat nici măcar o secundă să-l vadă pe Cătălin Moroșanu intrând pe ușă. Aceștia au rămas masă la intrarea sportivului pe platoul de filmare, crezând că în spatele preparatului se află altcineva.

Chef Sorin Bontea a avut o curiozitatea în ceea ce privește salata pe care a făcut-o în ediția patru din sezonul 12 Chefi la cuțite, de pe 5 septembrie 2023.

„Poți să te mai lupți după ce mănânci salata asta?”, l-a întrebat juratul.

Răspunsul lui Cătălin Moroșanu nu a întârziat să apară: „Nu, am mâncat carne toată viața. Mușchiul și forța de acolo vine, de la proteină”.

Invitatul special a făcut și dezvăluiri neștiute despre trecutul său. Acesta a povestit că la vârsta de 14 ani s-a apucat de rugby pentru că a fost victima bullying-ului.

„Toți făceau mișto de mine! Am zis să mă apuc de sport pentru că sportivii erau respectați la mine în liceu. Am intrat la Facultatea de Drept la Iași, iar în anul II de facultate m-am apucat de kickboxing. Uite așa, dintr-o simplă întâmplare, am ajuns printre primii 8 luptători din lume! Și-a imaginat vreodată cineva că o să se întâmple lucrul ăsta? Uite că s-a întâmplat!”, a mai povestit el.

De când s-a lăsat de lupte, Cătălin Moroșanu organizează evenimente și are o academie de arte marțiale.

„Datoria mea este să ofer înapoi lumii sau țării mele ceea ce mi-a oferit mie viața”, a mai adăugat el.

Sportivul a mai vorbit și despre experiențele sale din ring: „De fiecare dată îmi era frică când intram în ring. Nu îmi era frică că îmi luam un pumn, îmi era frică că pierdeam meciul. E un altfel de frică!”

