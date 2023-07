Jador și Cătălin Moroșanu s-au luptat în cușcă. Care a fost verdictul. Manelistul s-a întrecut cu profesionistul la categoria grea

Jador și Cătălin Moroșanu și-au împărțit câteva lovituri în timpul unor antrenamente. Manelistul și pugilistul supranumit „Moartea din Carpați” au făcut deliciul privitorilor. Care a fost verdictul final și cum a decis Jador să intre în cușcă cu un profesionist.

Cătălin Moroșanu, sportivul de categoria grea, a făcut o demonstrație cu Jador la academia sa. Manelistul a spus că vrea să aibă o viață mai activă pentru a scăpa de câteva kilograme în plus și cel mai potrivit mod pentru el ar fi luptele.

Jador și Cătălin Moroșanu s-au luptat în cușcă. Manelistul vrea să învețe meserie de la „Moartea din Carpați”

Jador se pregătește alături de Cătălin Moroșanu în cușcă, la Academia sportivului care a luptat de-a lungul anilor cu mari sportivi ai lumii. Despre Cătălin Moroșanu nu putem spune decât că are o forță de poate doborî orice în calea sa, lucru demonstrat de-a lungul timpului prin meseria sa.

Jador s-a gândit că cel mai bun mod de a-și face o rutină este să-i ceară ajutorul sportivului, în acest fel bifează două lucruri importante: slăbește și învață să dea cu pumnul: „Fac asta doar de fun sa nu va aud cu bătăi ca eu îmi câștig altfel existența! Am venit la sală la Moro să mai dau jos din burtă și a acceptat să mă lase să îi dau niște lovituri așa, ca lumea”, a spus Jador.

În videoclipul publicat pe rețelele de socializare, Jador este îndemnat de Cătălin Moroșanu s-l lovească în cap cu toată puterea pentru a testa forța. După ce s-a lăsat lovit, pugilistul a menționat că nu e deloc de neglijat lovitura acestuia: „Fără caterincă, știi ce tare dai? Să mor dacă nu.”

A venit și rândul lui Moroșanu să răspundă provocării lui Jador. Manelistul era pregătit să încaseze o lovitură de la „Moartea din Carpați”, însă a decis să nu-l lovească pentru că nu e pregătit să încaseze un croșeu de la el.

Ce se întâmplă cu piesele lui Jador. Ce planuri are cântărețul

Înainte de retragerea din muzică, Jador a vorbit despre piesele pe care urmează să le scoată. Artistul are numeroase proiecte în desfășurare, pe care le va oferi publicului până la finalul acestui an, după care va renunța la cariera care l-a consacrat.

„Poate că ăsta este testul, nu știu. (..) Până în decembrie mai am câteva piese de scos și din decembrie o să întrerup activitatea. O să terminăm, nu știu, Dumnezeu știe ce se întâmplă. Am muncit mult, sunt filmate clipurile. Ciudat, am muncit toată viața ca să ajung aici și acum sunt nevoit s-o las. E o chestie, nu-mi vine să cred. Sunt nevoit, că nu vreau, îți dai seama”, a mai dezvăluit Jador.

