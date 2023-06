Chefi la cuțite, 6 iunie 2023. Sorin Bontea a folosit o amuletă puternică. Ce s-a întâmplat când a apăsat butonul roșu

În ediția 34 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11, difuzată pe 6 iunie 2023, Sorin Bontea a apăsat butonul roșu prin care a anunțat că are de gând să folosească o amuletă, însă liderul echipei roșii a avut parte de un moment complet neașteptat.

Sorin Bontea a folosit o amuletă puternică în ediția 32 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11, difuzată pe 6 iunie 2023, la Antena 1

De data aceasta, cel de-al 11-lea battle a provocat echipele să gătească pentru un juriu format din pictori. Fiindcă s-a descurcat cel mai bine la locul propus de Gina Pistol, Cătălin Scărlătescu a fost cel care a decis ce paletă de culori revine fiecărei echipe, în ediția 32 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11.

Astfel, echipa neagră a ales alb, galben și portocaliu, echipa gri a primit paleta cu trei nuanțe de mov, iar echipa roșie a primit paleta cu nuanțe de verde. După ce s-au împărțit sarcinile, cronometrul a pornit și fiecare s-a apucat de treabă, căci orice minut este important atunci când îți dorești o victorie.

Toată lumea s-a apucat rapid de treabă, sperând că va obține o victorie după degustare. Pe la jumătatea probei, Sorin Bontea a apăsat butonul roșu de amuletă, însă acesta s-a spart, spre marea surpriză a tuturor.

„Mai erau 34 de minute și am zis ok, mai am o amuletă. Am dat atât de tare în ăla încât am spart și butonul. S-a spart! S-a făcut pilaf și nici nu mai suna, că l-am spart”, a zis el la testimoniale.

„M-a speriat cel mai mult faptul că a spart butonul de amuletă și că nu a funcționat. Asta înseamnă că nu o să-i aducă prea mult avantaj”, a mărturisit Florin Dumitrescu.

„Echipele adverse vor găti cu o singură mână timp de 30 minute din timpul unei probe. Tu alegi când se activează cele 30 de minute. Acum se activează. Vă mai rămân 4 minute jumate la final”, a fost vestea data de Sorin Bontea.

„Din punctul meu de vedere este o amuletă grea, o amuletă care încurcă o echipă, dar faptul că ne-a lăsat patru minute la final contează mult”, a fost de părere Florin Dumitrescu.

Tensiunile au fost mari, mai ales după ce au ajuns să gătească cu mâna la spate. Spre finalul probei, atunci când se montau farfuriile, au ieșit scântei între Constantin Onuț și Laurențiu Neamțu.

Cuțitul de aur l-a sfătuit pe colegul său cum să pună piureul, însă acesta s-a enervat și a răbufnit.

„M-a enervat puțin. Puțin, nu foarte mult”, a zis ulterior Constantin, la Chefi la cuțite sezonul 11.

