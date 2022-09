Chefi la cuțite, 6 septembrie 2022. Ionuț Păun are povestea unui învingător. Prin ce drame a trecut: „Am muncit foarte mult”

Ionuț Păun are 30 de ani, vine din Crevenicu - Teleorman și este bucătar de meserie. Concurentul lucrează în domeniul culinar de aproximativ 14 ani, iar primul său job serios a fost ca ajutor de bucătar la vârsta de 20 de ani.

În ediția 3 a sezonului 10 Chefi la cuțite, de pe 6 septembrie 2022, Ionuț Păun s-a decis să le gătească celor trei chefi paste cu creveți și sos pesto. Acesta a dezvăluit că are foarte mare încredere în preparatul său.

Concurentul a fost încurajat să vină la show-ul culinar de către viitoarea sa soție, care îi susține în tot ceea ce vrea să facă.

Citește și: Chefi la cuțite, 5 septembrie 2022. Marco Krikorian, concurentul care s-a îndrăgostit de România. Ce le-a gătit celor trei chefi

„Nu sunt căsătorit legal, dar sunt împreună cu actuala iubită de 4 ani. Eu o consider soția mea, așteptăm să termine cu actele de divorț, iar în toamnă sau vară sperăm să ne cununăm civil și religios. Soția mea are doi copii, un băiat și o fată, are și un nepoțel. Astăzi sunt susținut de soția mea.”, a dezvăluit acesta.

Ionuț Păun a oferit detalii despre viața sa de învingător în ediția 3 a sezonului 10 Chefi la cuțite, de pe 6 septembrie 2022

Ionuț Păun și-a „deschis sufletul” în timp ce gătea și le-a povestit telespectatorilor despre viața sa. Acesta a susținut că provine dintr-o familie numeroasă și că este foarte mândru de toate realizările sale de până acum.

„Vin dintr-o familie de 5 copii, eu fiind cel mai mic. Ne-am avut unul pe celălalt, ne-am susținut, toți am terminat un liceu. Sunt mulțumit cu ceea ce am realizat, am muncit foarte mult. Lucrez în bucătărie de vreo 13 - 14 ani. M-am angajat într-un restaurant ca ajutor de bucătar la vârsta de 20 - 22 de ani. Avem un salariu de 500 de lei pe atunci. Făceam naveta cu trenul și Teleorman la București, mă trezeam la 3 jumătate dimineața chiar dacă dormeam o oră sau două pe noapte. Am tras așa 8 ani, dar nu îmi pare rău pentru că sunt mândru de ceea ce am realizat”, a mai adăugat el.

Odată ajuns în fața juraților Chefi la cuțite, concurentul nu a ezitat să le vorbească despre dramele prin care a trecut în copilărie.

Citește și: Chefi la cuțite, 5 septembrie 2022. Irina Fodor, veste neașteptată despre o nouă amuletă. Ce miză uriașă se află în joc

„Am avut o copilărie un pic mai complicată, dar și frumoasă. Tatăl meu muncea, dar trei sferturi din bani îi ducea la cârciumă. Tatăl meu venea de la muncă și existau zile când o lua pe mama la bătaie. A bătut-o cu tot ce prindea la mână. La vârsta de 11 ani mi-am pierdut tatăl in cauza alcoolului și țigărilor. Mama era casnica, motiv pentru care a fost nevoie să ne întreținem. Noi am început să muncim de la 7-8 ani, ne duceam la grădină să culegem porumb, la sapă, că trebuia să ne întreținem. (...) Luam încălțăminte unul de la celălalt, iar primul brad de Crăciun l-am avut la 17 - 18 ani, cred. N-am știut ce este Moș Crăciun...”, a dezvăluit Ionuț Păun.

Concurentul a obținut două cuțite din partea lui chef Cătălin Scărlătescu și chef Sorin Bontea.

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 10 Chefi la cuțite

Sezonul 10 din Chefi la cuțite aduce pe micile ecrane ale telespectatorilor un nou platou și o formulă unică. Este prima dată când show-ul are două prezentatoare, pe Irina Fodor și pe Gina Pistol.

Irina Fodor prezintă primele ediții ale emisiunii, iar Gina revine în edițiile ulterioare, însoțindu-i pe concurenți și jurați până în finală. Printre noutățile care fac competiția și mai savuroasă se numără și decorurile schimbate în toate zonele de defășurare a show-ului, dar și jocurile din culise, care acum devin adevărate întreceri cu o miză foarte importantă pentru jurați.

Totodată, fiind vorba despre sezonul care sărbătorește un deceniu de succes al celor trei Chefi, invitații speciali nu vor lipsi – vizita lui Martin Jordan, sosia lui Gordon Ramsay, fiind doar unul dintre cele mai așteptate momente ale acestui sezon.

Urmărește edițiile sezonului 10 Chefi la cuțite pe Antena 1 sau AntenaPlay.