Chefi la cuțite, 5 septembrie 2022. Marco Krikorian, concurentul care s-a îndrăgostit de România. Ce le-a gătit celor trei chefi

Marco Krikorian are 27 de ani, vine din Constanța și este de meserie bucătar. Deși a copilărit înconjurat de frumusețile din Marea Caraibilor, tânărul s-a decis să părăsească locul în care a trăit dintr-un motiv bine întemeia.

Concurentul a dezvăluit că insula din care provenea era mult prea mică pentru a-i asigură meseria de succes pe care și-o dorea încă din copilărie. Aceasta a fost pasionat de bucătărie încă de când era mic, motiv pentru care s-a decis să urmeze o carieră în acest domeniu.

Într-o discuție cu Irina Fodor, Marco Krikorian a mărturisit că se află de 2 ani în România, țară care l-a cucerit cu peisajele senzaționale și mâncarea deosebit de gustoasă. Aceasta a spus că a lucrat ca bucătar în mai multe țări spectaculoase, însă România l-a impresionat peste măsură.

„Am fost încântat de tot ce am vizitat în România. Mâncarea de aici e foarte bună. Iubesc sarmalele și ciorba. (...) După scurt timp am descoperit că am pus 15 kg pe mine, de la mâncarea de aici. România e minunată, dar trebuie să ai grijă cu mâncarea.”, a spus concurentul vizibil amuzat.

În ceea ce privește bucătăria, Marco Krikorian a fost încurajat întotdeauna de mama lui să gătească, iar acum prepară cele mai gustoase rețele zilnic, acasă sau la locul de muncă.

Ce le-a gătit Marco Krikorian celor trei chefi în ediția 2 a sezonului 10 Chefi la cuțite, de pe data de 5 septembrie 2022

Marco Krikorian a venit mai motivat ca niciodată în sezonul 10 Chefi la cuțite să-i cucerească pe chef Sorin Bontea, chef Florin Dumitrescu și chef Cătălin Scărlătescu cu preparatul său neașteptat.

Concurentul a hotărât să le pună în farfurie celor trei chefi caracatiță marinată cu piure de țelină.

„Eu cred că o să le placă.”, a spus tânărul în timp ce făcea plating-ul de pe farfurie.

În timp ce Marco Krikorian observa cu atenție reacțiile chefilor la degustarea preparatului său, chef Cătălin Scărlătescu a ținut să evidențieze că rețeta are un ingredient neobișnuit care l-a făcut să „tresară”.

„L-a taxat chef Scărlătescu puțin”, a spus însoțitoarea concurentului.

Marco Krikorian le-a dezvăluit celor trei chefi că a fost înscris în sezonul 10 Chefi la cuțite de către iubita lui, care este româncă. De asemenea, acesta a mai spus că și-ar dori să facă parte din echipa lui chef Florin Dumitrescu deoarece rezonează mai bine cu stilul său de gătit.

Concurentul a primit două cuțite din partea lui chef Cătălin Scărlătescu și chef Florin Dumitrescu.

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 10 Chefi la cuțite

Sezonul 10 din Chefi la cuțite aduce pe micile ecrane ale telespectatorilor un nou platou și o formulă unică. Este prima dată când show-ul are două prezentatoare, pe Irina Fodor și pe Gina Pistol.

Irina Fodor prezintă primele ediții ale emisiunii, iar Gina revine în edițiile ulterioare, însoțindu-i pe concurenți și jurați până în finală. Printre noutățile care fac competiția și mai savuroasă se numără și decorurile schimbate în toate zonele de defășurare a show-ului, dar și jocurile din culise, care acum devin adevărate întreceri cu o miză foarte importantă pentru jurați.

Totodată, fiind vorba despre sezonul care sărbătorește un deceniu de succes al celor trei Chefi, invitații speciali nu vor lipsi – vizita lui Martin Jordan, sosia lui Gordon Ramsay, fiind doar unul dintre cele mai așteptate momente ale acestui sezon.

Urmărește edițiile sezonului 10 Chefi la cuțite pe Antena 1 sau AntenaPlay.