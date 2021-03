Chefi la cuțite, 7 martie 2021. Manuel Grigore a venit să-i arate fiicei sale, Ruby, că știe să gătească. Ce dezvăluiri a făcut

Chiar dacă emoțiile au fost mari și și-a dat seama că rețeta aleasă e destul de greu de pregătit în doar o oră, Manuel Grigore nu s-a lăsat, ci a continuat să gătească și chiar să improvizeze, pentru ca totul să iasă ca la carte.

„Am început să lucrez de la 16 ani în vechiul IPL, adică Întreprinderea de prelucrare a lemnului, unde lucra și maică-mea. Doar că era adevărat ce a crezut ea, Nu eram așa bun de școală, dar eram de muncă perfect. Funcționam ceas. Faptul că eram șef de tură mă obliga să pregătesc materiale pentru fetele care lucrau, să bage la strungurile automate și o clipă de neatenție te costa. De altfel, pe mine m-a costat. Mi-a scăpat mâna în cuțit. Nici nu mi-am dat seama că le-am tăiat. Dar nu am avut vreo traumă din cauza asta. Nu am avut chestia să ascund mâna sau să mi se pară că sunt diferit față de alții. Poate că tocmai de aia am trăit bine cu mine însumi și am avut și succes în tot ce am făcut”, a dezvăluit concurentul, în timp ce pregătea totul cu multă grijă.