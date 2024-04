Chefi la cuțite, 8 aprilie 2024. Pictorul Vasile Mureșan, cunoscut drept Murivale, i-a surprins pe jurați cu povestea lui de viață

În ediția 9 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13, celebrul pictor român Vasile Mureșan (Murivale) i-a surprins pe jurați cu povestea lui de viață emoționantă. Preparatul pregătit de artist a fost o adevărată surpriză.

Pictorul român Vasile Mureșan, cunoscut drept Murivale, i-a surprins pe jurați cu povestea lui de viață, în ediția 9 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13, difuzată pe 8 aprilie 2024

În ediția 9 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13, printre cei care au decis să se prezinte în fața juraților a fost și pictorul Vasile Mureșan (Murivale).

Orlando Zaharia, Alexandru Sautner, Richard Abou Zaki și Ștefan Popescu au degustat atent preparatul și au încercat să își dea seama cine ar fi putut găti un astfel de preparat.

Apoi, ușile s-au deschis și în platiu și-a făcut apariția Murivale, care s-a prezentat:

„Mă numesc Vasile Mureșan Murivale, sunt artist vizual, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România, un artist cunoscut în România, un artist de patrimoniu. Trăiesc de la 21 de ani doar din picture și am făcut peste 12.000 de lucrări, adică o bibliotecă de artă valoroasă. Trăiesc din pictură. Am început să pictez de mic. Sunt născut într-un sat din Bistrița Năsăud, foarte cunoscut, în Arcalia. Acolo am făcut clasa I, din clasa a II-a am crescut într-un orfelinat și din acel orfelinat eu am prins drag de cultură. Dacă stai la sat, biserica te mănâncă și nu te poți dezvoltliber cu viziune. Fiind dintr-o familie numeroasă, mama a rămas văduvă cu 8 copii la 38 de ani. Un unchi a insistat să mă ducă la o casă de copii și acolo îmi plăcea foarte mult să merg la cercul de pictură și să visez că voi face cândva pictură”, a dezvăluit concurentul.

Surpriza a fost și mai mare atunci când jurații au aflat că în preparat s-a pus și cola. Jurații au fost surprinși din plin atât de rețetă, cât și de dezvăluirile făcută de Murivale.

La final, concurentul a primit cuțitul de argint al prieteniei, în ediția 9 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13, din 8 aprilie 2024.

