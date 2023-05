Chefi la cuțite, 8 mai 2023. Alina Cuerel a dezvăluit prin ce momente dureroase a trecut. Ce a zis Florin Dumitrescu

Concurenta în vârstă de 38 de ani a spus că are o mare pasiune pentru bucătărie. Ca să îi impresioneze pe jurați, aceasta a ales să pregătească o ciorbă de fasole cu afumătură.

„Sunt un om care ar putea să doarmă în bucătărie. Am lucrat ca ajutor de bucătar la vârsta de 19 ani, de unde și pasiunea pentru bucătărie. După aceea am plecat din țară, am ajuns în Elveția. L-am cunoscut pe soțul meu, ne-am căsătorit și am deschis un restaurant. Într-o zi nu am avut suficientă afumătură să fac ciorbă de fasole, dar avea un cârnat în frigider. Așa am inventat această ciorbă de afumătură cu cârnați și usturoi. Am gătit la toată familia mea această ciorbă”, a dezvăluit concurenta, în timp ce gătea totul cu multă atenție.

Când au descoperit ce se află în farfuriii, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au început să analizeze totul cu multă atenție.

„Sunt șocat, nu-mi vine să cred. Ciorbă de fasole fără fasole”, au zis aceștia uimiți.

Cei trei au dorit să afle, atunci când au dat cu ochii de concurentă, mai multe detalii despre rețeta pe care au degustat-o.

„Am plecat în Elveția la 26 de ani pentru o viață mai bună. Fata mea avea 2 anișori. Am fost căsătorită, am divorțat, copilul a rămas la mine. A rămas cu fratele meu, iar eu am plecat în Elveția. Am lucrat ca ajutor de ospătar, ca barman, apoi am ajuns la un restaurant, la bucătărie. L-am cunoscut pe soțul meu, care e contabil. Avem un hotel, am avut și un restaurant. Am mers din business în business, am avut restaurant, l-am vândut, am vrut să venim în România, dar nu am rămas. Apoi am avut ocazia să luăm hotelul acesta. Am venit acasă datorită bunicii mele, care este la pat. Trebuie să mă ocup de bunica mea, ea m-a crescut pe mine și pe fratele meu. Nu mai are foarte mult de trăit. Mă ocup de bunica mea. Copilul meu este în Elveția cu copilul meu. Nu rămân în România, mă împart între amândouă”, a fost confesiunea neașteptată a concurentei, care i-a emoționat nu doar pe chefi, ci și pe Gina Pistol.

În ediția 19 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11, Alina Cuerel a primit din partea chefilor âdouă cuțite și șansa de-a merge mai departe, în bootcamp.

