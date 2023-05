Chefi la cuțite, 8 mai 2023. Cosmina Zaiț i-a surprins pe jurați când a zis că e căsătorită, deși are 18 ani. Ce a zis Scărlătescu

Cosmina Zaiț a venit în ediția 19 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11 pentru a demonstra cât de bine se pricepe la gătit. Atunci când a ajuns în fața juraților, tânăra în vârstă de 18 ani a uimit din plin atunci când a dezvăluit faptul că este elevă în clasa a 12-a și este căsătorită deja.

Cosmina Zaiț i-a uimit pe jurații Chefi la cuțite atunci când a dezvăluit că este căsătorită, deși are doar 18 ani. Ce întrebare i-a pus Cătălin Scărlătescu

Tânăra este din Iași, dar în prezent este elevă în clasa a 12-a la un liceu din București. Ca să îi impresioneze pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu, tânăra a ales să pregătească o rețetă de chiftele cu sos.

„Îmi place să gătesc și să mă machiez. Știți cum e, când gătești trebuie să fii frumoasă. Am învățat să gătesc de la mama mea, de mică m-a ținut în bucătărie și mi-a arătat. Ca să știu ce să fac când ajung la casa mea”, a dezvăluit concurenta, în timp ce gătea în bucătăria emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11.

Când preparatul a fost gata, farfuriile au început să meargă pe bandă, spre degustare. Cloșurile s-au ridicat și chefii au început să analizeze atent preparatul. Apoi, ușile s-au deschis și concurenta s-a prezentat.

„M-am mutat de la Iași la București. M-am căsătorit la starea civilă, îl cunosc pe soțul meu de 3 ani. Am păstrat o legătură strânsă, chiar dacă părinții mei nu au fost de acord pentru că era mai mare, el are 26 de ani. Vorbeam de la distanță, el lucra cu tata în Belgia, prin intermediul lui ne-am cunoscut. Am început să vorbim prin mesaje, am început să ne mai întâlnim. La orice încerca să mă tachineze și din joacă am dat în dragoste”, a dezvăluit tânăra, spre marea surprindere a juraților.

„Mama ta e de acord?”, „Părinții tăi ce au zis”, au fost întrebările chefilor.

Concurenta a explicat că deși mama ei nu a fost inițial de acord, acum îl îndrăgește mult pe soțul ei.

„Cum e să fii căsătorită la 18 ani, că eu am 52 și nu m-am însurat încă”, a fost întrebarea neașteptată a lui Cătălin Scărlătescu.

„E foarte bine pentru că stai mai mult lângă persoana iubită și nu cred că te schimbă în vreun fel”, a zis fata.

„Dacă stăm să ne gândim, acum mulți ani asta era normalitatea”, au zis chefii.

Surpriza cea mare abia apoi a venit, atunci când Cosmina Zaiț a văzut că a primit două cuțite și șansa de-a merge mai departe în bootcamp, în sezonul 11 al emisiunii Chefi la cuțite, de la Antena 1.

