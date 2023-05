Cine este Dumitru Paul Tudosescu, cel care a devenit cuțitul de aur al lui Cătălin Scărlătescu, la Chefi la cuțite sezonul 11

Dumitru Paul Tudosescu este cuțitul de aur al lui Florin Dumitrescu la Chefi la cuțite, sezonul 11. Concurentul a dezvăluit ce poveste incredibilă de viață are, prin ce experiențe dificile a trecut, dar și ce carieră impresionantă are ca bucătar.

Descoperă cine este Dumitru Paul Tudosescu și ce detalii au ieșit la iveală despre viața lui personală și profesională.

În ediția 16 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11 am putut să îl cunoaștem pe Dumitru Paul Tudosescu, în prezent head chef. Concurentul are 39 de ani, este bucătar și se poate lăuda cu o experiență profesională de-a dreptul impresionantă. A avut șansa să gătească alături de chefi de renume și să învețe multe dintre secretele bucătăriei.

Concurentul are 39 de ani, este bucătar și se poate lăuda cu o experiență profesională de-a dreptul impresionantă. A avut șansa să gătească alături de chefi de renume și să învețe multe dintre secretele bucătăriei.

„Sunt Paul, vin din Anglia și lucrez ca bucătar. Lucrez de la 14 ani. Am început la hotel Sofitel, chef bucătar era chef Dumitru Bucșă. L-am prins o lună pe Jean-Luc (…). Am mers în Anglia. Am avut o problemă, o dependență, am avut niște probleme în trecut. Dar mă duceam la muncă, lucram. A trebuit să scap din cercul în care eram, așa că m-am apucat de bucătărie (…). Mi-a trebuit să fac ceva, ca să fac ceva. Am avut familia lângă și fosta mea soție. Și a trebuit să fac ceva. M-am gândit ce-mi place să fac și am decis să fac un curs de bucătărie în Franța, undeva, să plec din România, să scap de anturaj. Aveam 2 opțiuni: ori eram după gratii, ori la 2 metri sub pământ. În 2005 am plecat în Anglia.

M-am dus la ambasadă, nu știam deloc engleză. Am fost chef de partie la un local. Având cerc de bucătari a fost ok, am învățat ce înseamnă viața fără dependențe. Nu aș mai face-o niciodată. A fost o lecție de viață. După 9-10 ani de Anglia s-a născut băiatul meu, am primit o ofertă în România. Aici am cunoscut-o pe actuala soție. Băiatul stă la fosta soție. Ele două lucrează împreună. Momentan lucrez în Anglia. Acum 6 luni am decis să încerc pe cont propriu, am 2 food van-uri”, a dezvăluit Dumitru Paul Tudosescu, cuțitul de aur al lui Cătălin Scărlătescu.

Cu trei cuțite, concurentul a primit șansa de-a merge mai departe în sezonul 11 al emisiunii Chefi la cuțite. Surpriza cea mare abia apoi a urmat:

„Ia dă-l mă pe ăla încoace și ia-l pe ăsta!”, a zis Scărlătescu, atunci când i-a dat cuțitul de aur.

Extrem de emoționat, concurentului nu i-a venit să creadă și cu greu a înțeles ce i se petrece.

„Cătălin nu a greșit deloc. Este unul dintre puținii oameni pe care i-am văzut în acest sezon pe care îi recomandă și experiența, și CV-ul, dar și mâncarea pe care ne-a pus-o în față”, a fost de părere Florin Dumitrescu.

