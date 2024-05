Chefi la cuțite, 8 mai 2024. Cătălin Țociu și Iulia Creangă au fost eliminați. Ce reacții au avut Chef Orlando și Chef Sautner

Eliminare dublă la Chefi la cuțite sezonul 13, în ediția 23 din 8 mai 2024. Doi concurenți au părăsit competiția, iar jurații au avut parte de o surpriză neașteptată. Este vorba despre Cătălin Țociu și Iulia Creangă.

De data aceasta, la duel au intrat echipa galbenă a lui Alexandru Sautner și echipa verde turcoaz a lui Orlando Zaharia. Jurații au avut parte de numeroase surprize la degustarea preparateloer pregătite în duelul din ediția 23 a emisiunii Chefi la cuțtie sezonul 13, din 8 mai 2024.

La final s-a lăsat cu o dublă eliminare, ce i-a surprins pe toți cei prezenți. Așadar, doi concurenți au fost eliminați din competiție.

Eliminare dublă la Chefi la cuțite sezonul 13, în ediția 23 din 8 mai 2024. Doi concurenți au părăsit competiția

În ediția 23 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13, din 8 mai 2024, al nouălea battle a fost câștigat de echipa roz a lui Richard Abou Zaki, așa că la duel au intrat concurenții din echipa galbenă și cea verde turcoaz. Emoțiile au fost mari și toți au așteptat cu nerăbdare să afle ce temă de gătit le-a pregătit Irina Fodor pentru confruntarea individuală.

„Dragilor, cred că fiecare dintre voi și-ar fori să ofere un autograf culinar, așa cum se întâmplă în mod tradițional în semifinală. Până atunci mai este foarte puțin, dar de ce să nu vă exersați semnătura. Puteți să o faceți oricând, în proba indiviudală. Vă ofer șansa de-a găti ceva remarcabil, obținute din lapte proaspăt”, a fost vestea dată de Irina Fodor.

Astfel, concurenții intrați la duel au avut misiunea de-a pregăti rețete folosind lactatele Pilos. Degustarea a fost făcută de Richard Abou Zaki, Orlando Zaharia, Alexandru Sautner și Ștefan Popescu. Aceștia au acordat note și astfel s-a decis cine sunt cei doi concurenți care părăsesc Chefi la cuțite sezonul 13, în ediția din 8 mai 2024.

Cătălin Țociu și Iulia Creangă au fost eliminați de la Chefi la cuțite sezonul 13. Ce reacție au avut Orlando Zaharia și Alexandru Sautner, în ediția din 8 mai 2024

Irina Fodor s-a întâlnit cu jurații și cu dueliștii și a început să anunțe notele. Rând pe rând, concurenții s-au întors în bucătărie.

Alexandra a luat 13 puncte și s-a salvat, în ediția 23 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13, din 8 mai 2024. Următorul care s-a salvat a fost Varză, cu 9 puncte. Când au auzit ce reacții și ce sunete a scos acesta, chefii au început să râdă cu multă poftă.

„Dumnezeu îl iubește! Băi, cât noroc are omul ăsta!”, a zis Orlando Zaharia, uimit de concurentul din echipa sa.

Bucuria a dispărut rapid atunci când în platou au mai rămas Cătălin Țociu din echipa verde turcoaz a lui Orlando Zaharia și Iulia Creangă din echipa galbenă a lui Alexandru Sautner.

Pentr că au obținut cele mai mici note, cei doi au fost eliminați de la Chefi la cuțite sezonul 13, în ediția 23 din 8 mai 2024.

„Mă încearcă toate emoțiile posibile, m-am atașat de echipă, m-am atașat de concurs, dar plec împăcat că am trecut prin nouă battle-uri”, a zis concurentul din echipa verde.

„Sunt ok, am făcut o groază de chestii până am ajuns aici”, a zis Iulia Maria Creangă.

