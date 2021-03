Chefi la cuțite, 8 martie 2021. Ioana Cel Mare a gătit cu lacrimi în ochi! Ce dezăluire neașteptată a făcut

Citește și: Chefi la cuțite, 8 martie 2021. Jador, detalii neștiute! Mama sa nu e de acord cu cariera lui și nici nu-i ascultă muzica

Am mai aflat, de asemenea, faptul că abia după 11 cursuri s-a simțit suficient de pregătită pentru a avea curajul să-și deschidă propriul laborator.

„Eu nu mă emoționez la nimic, dar la cofetărie am o slăbiciune. E superbă. Nu cred că o să iasă ceva azi, e o cofetărie foarte grea cea italiană. Sper să reușesc să finalizez farfuriile. Soțul meu are foarte multă încredere, mai multă decât am eu”, a mărturisit tânăra.