Chefi la cuțite, 8 martie 2021. Silviu Toma, un pilot pasionat de gătit, i-a impresionat pe chefi: „Am patru copii, doi adoptați”

Am aflat astfel că Silviu Toma s-a angajat prima oară la vârsta de 14 ani, atunci când și-a dorit să-și cumpere o pereche de încălțări de firmă din banii săi. Apoi, câțiva ani mai târziu, acesta a absolvit o celebră școală de hairstyling. Totuși, a decis apoi să facă o școală de pilotaj la Munchen, devenind astfel trainer. Împreună cu niște prieteni, acesta și-a deschis o școală specială destinată celor pasionați de condus.

Dorind să iasă din zona de confort, concurentul a decis să își testeze forțele în ediția 5 din sezonul 9 „Chefi la cuțite”, dezvăluind faptul că jurații se vor bate pe el!

Banda a mers, cloșurile s-au ridicat și Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au degustat atent preparatul lui Silviu Toma. Apoi, tânărul și-a uluit pe chefi cu dezvăluirile sale.

„Am 36 de ani și patru copii. Când aveam 26 de ani am adoptat-o pe Ionela, care avea atunci 9 ani. Acum are 19 ani (...). La un an am adoptat-o și pe sora ei. Nu au crescut împreună, dar relația lor s-a sudat imediat (...). Apoi au venit pe lume celelalte două fiice ale mele. Niciodată nu am făcut diferența între cele patru fete ale mele”, a dezvăluit acesta, extrem de mândru.