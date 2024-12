Chefi la cuțite, 9 decembrie 2024. Primul battle a adus o probă demnă de semifinală! Ce concurent a fost eliminat

În ediția 13 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 14, jurații și cele trei echipe au trecut prin primul battle. Descoperă ce s-a întâmplat în ediția din 9 decembrie 2024 și ce concurent a fost eliminat.

După un bootcamp plin de emoții în care concurenții au avut de trecut două probe, Orlando Zaharia, Richard Abou Zaki, Ștefan Popescu și Alexandru Sautner s-au reîntâlnit în bucătărie cu echipele alese și au avut parte de primul battle. După el, două echipe au intrat la duel și a urmat o degustare ce a decis ce concurent a fost eliminat în ediția 13 de la Chefi la cuțite sezonul 14, în ediția din 9 decembrie 2024.

Ce s-a întâmplat în ediția 13 de la Chefi la cuțite sezonul 14, în ediția din 9 decembrie 2024. Ce concurent a fost eliminat

Ziua a început în forță pentru cele trei echipe proaspăt formate la Chefi la cuțite sezonul 13. Ieri, concurenții au trecut prin proba grătarului și provocarea a fost una destul de grea. Apoi a urmat proba micului dejun și emoțiile au atins cote uriașe, căci fiecare și-a dorit să impresioneze și să demontreze că merită să primească un loc într-una dintre cele trei echipe.

Azi, în ediția 13 din 9 decembrie 2024 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 14, Alexandru Sautner și Orlando Zaharia s-au reîntâlnit în bucătărie cu echipa aurie, Ștefan Popescu și-a salutat echipa roșie, iar Richard Abou Zaki i-a privit cu încredere pe cei din echipa sa verde.

Frumoasa Irina Fodor și-a făcut apariția în bucătărie și i-a luat pe toți prin surprindere atunci când a anunțat că trei concurenți vor fi legați la ochi și vor fi puși să aleagă câte un tip de pește, ingredientul vedetă de la primul battle din acest sezon.

Astfel, Andreea Ignat a alesdorada roșie pentru echipa lui Richard Abou Zaki, Daniel Pleșcan a ales monkfish pentru echipa lui Orlando Zaharia și Alexandru Sautner, iar Vlad Gîndac alege păstrăv pentru echipa lui Ștefan Popescu.

Cronometrul a pornit și cele trei echipe s-au apucat rapid de treabă, căci nu a fost deloc o misiune simplă să gătească un preparat savuros și aspectuos pentru juriul format din oameni din Horeca.

La un moment dat, Richard Abou Zaki a apăsat butonul roșu care să anunțe ce amuletă folosește: a ales câte doi concurenți din echipele adverse ca să stea pe bară în ultimele 30 de minute ale probei.

Au fost emoții mari, s-a alergat prin bucătărie, chefii s-au enervat și au țipat și am putea spune că a fost cea mai „fierbinte” oră din ediția 13 din 9 decembrie 2024 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 14.

Ce echipă a câștigat primul battle de la Chefi la cuțite sezonul 14, în ediția din 9 decembrie 2024

Farfuriile au fost trimise la degustare, apoi banda a adus verdictul. Emoțiile au atins cote uriașe cu fiecare vot înregistrat. La final, verdictul a adus un val uriaș de bucurie pentru echipa roșie, căci aceasta a reușit să marcheze o victorie uluitoare.

Acest lucru a decis că la duel au intrat echipa aurie a lui Orlando Zaharia și a lui Alexandru Sautner și echipa verde a lui Richard Abou Zaki.

Apoi, frumoara Irina Fodor și-a făcut apariția în bucătărie și a anunțat tema primului duel din acest sezon.

„Drăguților, ați rămas doar cu mine! Nu fiți supărați! Am o promisiune: la proba aceasta nu o să vă întâlniți cu nimic ce nu ați mai făcut, niciunul dintre voi! Cred că v-ați gândit la această temă. E adevărat, de obicei o folosim la ultimul battle, sau la semifinală, sau la finală! Este vorba despre autograful vostru culinar, adică signature dish!”, a zis Irina Fodor.

Două echipe au intrat la duel la Chefi la cuțite sezonul 14, în ediția din 9 decembrie 2024

După ce s-au gândit foarte bine la ceea ce au de făcut, concurenții s-au apucat imediat de treabă, încercând să demonstreze că merită o notă mare, ca să nu devină concurentul eliminat de la Chefi la cuțite sezonul 14, în ediția din 9 decembrie 2024.

Timp de 60 de minute, fiecare a dat tot ce a avut mai bun pentru a impresiona jurații.

A urmat apoi degustarea făcută de Orlando Zaharia, Alexandru Sautner, Richard Abou Zaki și Ștefan Popescu.

Aceștia au punctat nu doar gustul, ci și tehnica de gătit, aspectul, îmbinarea aromelor și îndrăzneala alegerii ingredientelor.

Ce concurent a fost eliminat după primul battle de la Chefi la cuțite sezonul 14, în ediția din 9 decembrie 2024

Cei patru jurați au oferit punctele ce au decis concurentul eliminat de la Chefi la cuțite sezonul 14, în ediția din 9 decembrie 2024.

Apoi, concurenții din echipa verde și cea galbenă s-au întâlnit cu Irina Fodor și cu cei patru jurați și au așteptat cu sufletul la gură verdictul.

Rând pe rând, Irina Fodor a anunțat notele și unii au intrat vesele în bucătărie, în timp ce alții au părut dezamăgiți de notele mici primite.

La final, Bianca Dragne a fost concurenta eliminată de la Chefi la cuțite sezonul 14, în ediția din 9 decembrie 2024.

Deși a fost ajutată de colegii de echipă în timpul duelului, se pare că rețeta ei a primit cel mai mic punctaj și acest lucru i-a adus eliminarea.

„Am scris niște performanțe demne de Cartea Recordurilor. Am avut un battle cu 0 farfurii și am avut performanța de-a pierde un om. Și am rămas fără cuvinte”, a zis Orlando Zaharia la final, extrem de supărat.

„Să sperăm că a fost doar o întâmplare”, a completat Alexandru Sautner.

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 14 Chefi la cuțite, difuzat pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Sezonul 14 Chefi la cuțite aduce la Antena 1 savoarea intensă a celei mai puternice competiții din ringul culinar. Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner, Chef Orlando Zaharia și Chef Ștefan Popescu se întorc la masa juraților pentru o nouă rundă de audiții pe nevăzute, dar și în arena aprigelor bătălii pentru amulete, care în acest sezon vin cu o miză uriașă ce va da o nouă dinamică întregii competiții.

Farfurii suprinzătoare, pasionați de bucătărie dornici să revoluționeze arta gastronomică, invitați de marcă din aristocrația artei culinare internaționale, demonstrații de forță ale celor patru jurați pentru cele mai râvnite amulete, concurenți cu povești impresionante și multe emoții – toate fac parte din noul sezon al cooking show-ului, difuzat pe Antena 1 și în AntenaPLAY, duminică, de la ora 20:00, și luni, marți și miercuri, de la 20:30.

Lupta pentru amulete aduce o regulă nouă, înainte de formarea echipelor. Astfel, clasamentul format în urma punctelor obținute de Chefi la bătăliile pentru amulete va fi esențial, întrucât jurații care se vor poziționa pe locurile 3 și 4 vor împărți conducerea unei echipe – în vreme ce jurații de pe locurile 1 și 2 vor avea privilegiul de a conduce fiecare propria echipă.

Competiția se anunță cu atât mai intensă cu cât, începând din acest sezon, pe lângă premiul în bani, câștigătorul sau câștigătoarea marelui trofeu al cooking show-ului va primi un stagiu de pregătire de o lună la restaurantul Retroscena din Italia, oferit de Chef Richard Abou Zaki. Astfel, celor 30.000 de euro li se adaugă valoroasa recompensă a experienței unice în bucătăria unui restaurant cu o stea Michelin.