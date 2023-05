Chefi la cuțite, 9 mai 2023. David Dobrincu și Alessia Stoica au făcut senzație. Ce dezvăluiri a făcut tânărul

El a venit să demonstreze că se pricepe și la gătit, iar ea a decis să îl ajute. Ca să îi impresioneze pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu, cei doi au ales să pregătească o rețetă de cordon bleu de pui cu cartofi copți și sos fresh.

David Dobrincu și Alessia Stoica au făcut senzație în ediția 20 a emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 11

În ediția 20 a emisiunii Chefi la cuțite din sezonul 11, David Dobrincu a venit alături de susținătoarea lui, Alessia Stoica. Aceasta l-a ajutat să pregătească rețeta de cordon bleu cât mai bine.

„Fie vorba între noi, am venit la Chefi la cuțite ca s-o impresionez pe Alessia”, a mărturisit David Dobrincu, în timp ce pregătea mâncarea.

„Eu momentan mă dezvolt în mai multe zone artistice, mă dezvolt pe partea artistică de cântat, de film și acum, mai nou, din vina susținătoarei mele, de care m-am îndrăgostit, de gătit. Alessia m-a ajutat și nu știu ce aș fi făcut fără ea, sincer”, a zis tânărul despre el, la testimoniale.

După ce farfuriile au fost degustate de chefi, David și Alessia și-au făcut apariția în platoul emisiunii și au răspuns la întrebările puse de Sorin bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu.

„Sper că mă înțelegeți, ca de la bărbat la bărbat, că acum am fost cu o domnișoară și eram foarte emoționat. Mă cheamă david Alexandru Dobrincu și am vrut să vă arăt că am gusturi rafinate și cu fetele”, a zis tânărul, plin de șarm.

„Mă numesc Alessia Stoica, suntem prieteni, ne-am cunoscut acum câțiva ani la modeling”, a zis tânăra.

„Mi se pare fascinant cum este el îmbrăcat, tot, frumos, pantofi cu lac”, a fost remarca făcută de Florin Dumitrescu, fascinat de replicile savuroase ale celor doi.

„Și ce mai faci tu la 11 ani?”, a întrebat Scărlătescu.

„Când și joc în filme și reclame, dublez pentru filme și desene și, mai de curând, gătitul. Joc în reclama de la vârsta de 4 ani. Tot de la vârsta aia am început și călătoria mea cu muzica. Vreau să profesez în tot ceea ce fac acum și să încerc să le combin. Dacă iau acum trei cuțite sper că o să ajung și la Hollywood și să-mi fac un restaurant acolo și să pun cuțitul în ramă. Pot să fac un restaurant cu Alessia, ea să se ocupe de patiserie și eu de felurile principale. Sincer, chiar trebuie să îi mulțumesc că ea m-a împins să gătesc, ea m-a inspirat, fiindcă mama ei are o școală de gătit”, a fost răspunsul dat de David Dobrincu, la Chefi la cuțite.

„Eu sunt la fel, model internațional de la 8, cu titluri câștigate peste tot în lume. Actriță în filme, mai puțin cu reclamele, dar vreau să încep mai mult cu editorialele. Am jucat în Povești de familie de la Antena 1. Și pe lângă asta mai facem și scurtmetraje la academia unde studiez eu teatru”, a mărturisit Alessia, la Chefi la cuțite sezonul 11.

Surpriza chefilor a fost mare atunci când tânăra a dezvăluit ce școală de gătit deține mama ei și bunica ei și că, de fapt, mulți cursanți de acolo au participat la Chefi la cuțite, de-a lungul timpului.

„Stai, tu ești neapota lui Van Der Schaaf? Vorbești serios?! Așa mare? Vai de capul meu”, a fost reacția lui Florin Dumitrescu, în ediția 20 a emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 11.

„Bunica ei a pus bazele uneia dintre puținele școli serioase de bucătari care au mai rămas în București. E o școală de la care am avut foarte mulți practicanți pe care i-am ajutat să devină bucătari, unii dintre ei chiar bucătari chefi”, a explciat apoi juratul.

„Puștiule, ești genial! Dacă aveam vrăjeala ta la 11 ani eram departe rău! Bravo, mă!”, a zis Dumitrescu.

La final, pentru preparatul lor, David Dobrincu a primit două cuțite și șansa de-a merge mai departe în bootcampul emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11, de la Antena 1.

