Chefi la cuțite, 9 martie 2021. Alex Moraru e instrumentistul care a primit o propunere neașteptată de la chefi

„Am plecat în Statele Unite ale Americii cu scopul de-a studia trombonul cât de bine pot și voiam să studiez jazz. În America m-a dus școala, dorința de studiu și dorința de-a pleca din România, la momentul respectiv. Eram destul de matur să-mi dau seama că sistemul din România nu este unul pro artist și că nu te susține cu nimic. Am ales să plec cât mai departe, într-o țară în care crezi că educația te ajută. În Ohio am stat trei ani, din 2006 (...). Am petrecut multe momente frumoase și faptul că am ajuns acolo a fost o realizare enormă, după masterat am plecat la doctorat în Illinois. Când am ajuns în America abia dacă aveam bani de un bilet de transport. Dar curajul era atunci mai mare decât logica”, a dezvăluit concurentul.