Chefi la cuțite, 9 martie 2021. Johnny King e cântărețul congolez stabilit în România, care are o viață ce bate orice film

Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu i-au degustat preparatul, apoi ușile s-au deschis și Johnny King s-a prezentat. Am aflat că bărbatul s-a stabilit în țara noastră în 1995, atunci când a făcut studii.

„La 16 ani am ajuns în România, am fost trimis de părinții mei să pot să trăiesc într-un mediu liniștit și cu pace, pentru că la noi a fost război civil. Impactul când am ajuns în România a fost ciudat, era iarnă. Nu eram prea încântat, dar mi-a trebuit o lună și jumătate ca să mă acomodez. Eu când am venit trebuia să fac agronomie, dar am schimbat cu medicina. Dar faptul că m-a trimis aici mă obliga să îmi iau doctoratu. Am descoperit aici muzica, am găsit o trupă și am găsit atunci bucurie în România. M-am adaptat și am început să cunosc lume. Eram nou, puteam să cânt piesele africane și eram un fel de aur al trupei. Nu conta că aveam puțini bani din asta, oricum eram dependent de părinții mei. Peste doi ani mi-am pierdut părinții, în interval de două luni. Tata a fost om politic și a fost împușcat. A fost un șoc, eram mic, aveam aproape 18 ani. Am fost adoptat, mai degrabă în suflet decât prin acte, și de atunci părinții nu mi-au mai dat drumul. Se numește familia Tomescu. Mi-au plătit facultatea, îmi dădeau mâncare, îmi trimiteau borcane, deci ca toți studenții. Mama mi-a dat bucuria pentru mâncarea românească. Aici e una am crescut mai mult decât oriunde în lume. Am prieteni, am familie, aam tot aici. Acum sunt muzician, lucrez la un call center, sunt voluntar la asociații și fac muzico-terapie, fac cercetare (...). Și eu am primit și atunci și eu vreau să dau mai departe, de aia îmi place să lucrez cu copii”, a dezvăluit Johnny King, uimindu-i din plin pe cei trei jurați, în ediția 6 din sezonul 9 „Chefi la cuțite”.

Pentru preparatul său, concurentul a primit două cuțite și șansa de-a merge mai departe, în concurs, lucru ce i-a adus o imensă bucurie!

Urmărește clipul video de mai sus din ediția 6 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite” ca să savurezi momentul.

Despre sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite” de la Antena 1

La sezon nou, personaje noi se alătură echipei „Chefi la cuțite”. Speak este noul ajutor al Ginei Pistol, cel care va sta de vorbă cu susținătorii concurenților și le va afla poveștile. De asemenea, Speak va dezvălui în acest sezon tot ce se întâmplă în culise într-o serie de episode speciale, “Speak @ cuțite”, difuzate exclusiv pe a1.ro la finalul fiecărei ediții difuzate pe TV.

În sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu se vor întrece în numeroase bătălii culinare. Fiecare va recurge la diferite strategii pentru a ajunge cu un pas mai aproape de victorie, într-un show ce va ține publicul cu sufletul la gură. Concurenți de toate vârstele și din toate colțurile lumii, cu povești de viață suprinzătoare, vor încerca să demonstreze că merită să ajungă cât mai departe, în sezonul 9 al îndrăgitului show culinar „Chefi la cuțite”, de la Antena 1.

Emisiunea „Chefi la cuțite” sezonul 9 este difuzată duminica de la ora 20:00, dar și luni și marți, de la ora 20:30, la Antena 1