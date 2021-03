Chefi la cuțite, 9 martie 2021. Cine a câștigat amuleta 6! Clasamentul chefilor s-a schimbat

Cătălin Scărlătescu a ales să facă un gulaș cu boia din plin, Florin Dumitrescu a folosit tonka pentru a pregăti niște porții generoase de choux a la crème, iar Sorin Bontea a mizat pe vanilie pentru a pregăti niște crème brulee.

De data aceasta, degustarea și jurizarea a fost făcută de Dragoș Blănariu și Radu Darie de la Atelierul de Tarte.

„Cu greu am decis câștigătorul. Am negociat. Am plecat în negocieri și am ales împreună. Acel produs își merită amuleta. Ne-a plăcut foarte mult acel choux a la crème”, au anunțat aceștia.