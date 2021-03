Chefi la cuțite, 9 martie 2021. Keed de la Șatra Benz a făcut dezvăluiri uluitoare despre viața sa. Ce verdict a primit

„Am schimbat muzica și fața industriei. Am influențat o generație întreagă, am fost primul proiect independent, nu am semnat cu case de discuri, și chestia asta a îndemnat la schimbare. Noi am deschis drumul, clar, punct. Și am influențat muzica și industria muzicală cap coadă. Orice piesă acum are o bucățică de trap. Nu se mai poate fără asta”, a mărturisit Keed.