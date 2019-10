Paul Mino Niculescu a gătit ochi de oaie, dar poveștile lui sunt uimitoare: "Am lucrat într-un club de swingeri, iar eu eram abstinent sexual"

Paul Mino Niculescu este un personaj foarte interesant, cu un traseu de experienţe mai puţin obişnuite! La nouă ani, mama sa l-a dat afară din bucătărie pentru prima dată, pe motiv că femeia trebuie să stea la cratiță.

"De când eram mici, m-am apucat să pictez. Au văzut că am talent și mi-au acordat șansa să am expoziții. Doar că trebuia să pictez strict ce mi se spunea, iar asta m-a nemulțumit. Așa am ajuns să fac graffitti și am "măzgălit" pereți", povestește Paul.

A ajuns să lucreze și într-un club de swingeri, unde era barman. Privea de la depărtare experiențele celor care veneau în locul cu pricina. Și atât: "Am fost abstinent în anul ăla și a fost foarte greu".

La fel de neobişnuit a fost şi preparatul ales de el. A gătit ochi de oaie, iar chefii l-au pus să revină cu un alt preparat pentru a dovedi că merită cuţitul!

