Chefi la cuțite, pe primul loc în topul audiențelor. Jurații și-au alcătuit echipele cu care intră în confruntările sezonului 12

Momente de tensiune maximă aseară, la Chefi la cuțite, pentru competitorii rămași în cursă: la finalul bootcamp-ului, chef Sorin Bontea, chef Florin Dumitrescu și chef Cătălin Scărlătescu şi-au ales concurenţii cu care vor merge mai departe, în battle-uri şi au aflat şi culorile sub care vor concura în acest sezon.

Emoţiile continuă la cote maxime şi în această seară, când începe primul battle! Echipele care tocmai au prins contur se vor alinia la start, pentru prima confruntare a sezonului 12. Iar competiția se anunță încinsă, punctată de momente extrem de tensionate. Cine va triumfa, dar şi cine va părăsi competiţia, telespectatorii vor afla urmărind cea mai nouă ediţie Chefi la cuţite, diseară, de la 20:30, la Antena 1.

Ediția în care jurații Chefi la cuțite și-au ales echipele a fost pe primul loc în topul audiențelor

Difuzată în intervalul 20:29– 23:46, ediția de aseară Chefi la cuțite, în care jurații și-au format echipele, a dominat topul audiențelor, pe toate categoriile de public. Emisiunea a obținut, pe tronsonul publicului comercial cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, o audiență medie de 6.7 puncte de rating și o cotă de piață de 25.3%. Și la orașe, emisiunea a fost prima opțiune de vizionare a telespectatorilor, cu 6.8 puncte de rating și 20% cotă de piață.

Chefi la cuțite și-a menținut supremația și la nivel national, obținând 6.4 puncte de rating și 18.7% cotă de piață. În minutul de aur 21:45, emisiunea a fost urmărită de aproape 1.5 milioane de telespectatori.

Citește și: Chefi la cuțite, 25 septembrie 2023. Chefii au tras la sorți culorile echipelor din sezonul 12. Cum vor arăta tunicile

Cea de-a doua probă a bootcamp-ului le-a cerut concurenților să pregătească paste – o temă care i-a pus în încurcătură pe mulți dintre ei. Iar dacă după prima probă din bootcamp, în competiție mai rămăseseră 46 de concurenți din aproximativ 120, al doilea test a fost cel decisiv.

După ce au degustat fiecare preparat în parte, jurații au fost gata să rostească numele celor pe care i-au ales să intre alături de ei în battle-urile sezonului 12 Chefi la cuțite. Fiecare Chef a nominalizat 6 concurenți, echipele fiind completate de câștigătorii cuțitelor de aur. Tot aseară, Chefii au aflat culorile sub care vor lupta pentru trofeul acestui sezon.

Astfel, echipa lui chef Sorin Bontea, reprezentată de culoarea portocalie sau Echipa Soarelui Răsare, este alcătuită din: Valentin Timofte – cuţitul de aur, Cristina Sabău, Mihaela Bărbosu, Mirela Chiroabă, Maryoris Hurtado, Ioan Frăţilă şi Zaid Mohannad (Habibi).

Echipa lui chef Florin Dumitrescu luptă sub culoarea magenta sau Amanita Regală şi este formată din: Janni Alexandridis - cuţitul de aur, Horia Manea, Maria Paraschiv, Dan Olar aka Ursu, Mioara Sîrbușcă, Ioana Dehelean şi Alexandru Bunea.

Iar echipa lui chef Cătălin Scărlătescu poartă în acest sezon culoarea turqoise sau Saint Tropez şi şi se pune în formaţie de atac culinar cu Alex Mihoc - cuţitul de aur, Raluca Hulubei, Monica Iliescu, Răzvan Mincă, Fabian Soare, Nadd Hu şi Cosmin Berki.

Citește și: Chefi la cuțite, 25 septembrie 2023. Chefii, surprinși de forma inedită a unui preparat. Ce au găsit în farfuria concurentului

„Uitându-mă la ei mi se pare că am o echipă care mă caracterizează foarte tare. Sunt oameni cu bun simţ, încrezători, pasionaţi, oameni care au în comun bucătăria şi sincer de asta am venit până aici, de asta sunt unde sunt, pentru că bucătăria e viaţa mea!”, a dezvăluit Chef Dumitrescu, în vreme ce Chef Scărlătescu spune despre echipa lui: „Am o echipă superbă, frumoasă, tânără, medie mică la vârstă, medie mare la ştiinţă. Asta este echipa mea, sper din suflet să facem o figură foarte frumoasă şi, de ce nu, să-l aplaudăm pe unul dintre ai mei, la final!”. Despre echipa Soarelui Răsare, Chef Bontea spune: „Eu zic că am o echipă bună, competitivă, aşa cum îmi place mie, şi cu distracţie, şi cu gătit, şi cu nerv, şi cu tot ce ne trebuie. Cred că am reţeta perfectă pentru a câştiga acest sezon!”.

Diseară, primul battle al sezonului 12 aruncă în joc prima amuletă

Astfel se vor alinia la startul competiţiei culinare cei trei chefi, înaintea primului battle al sezonului. Seara va debuta cu un moment amuzant – o provocare venită din partea lui Rikito, dar care va avea un impact decisiv asupra probei: chef-ul câştigător va hotărî ingredientele pentru ceilalţi.

Echipa de degustare va fi formată din colegii de la Observator, iar presiunea de la bancurile de lucru se va simți din plin, căci unul dintre chefi va arunca în joc prima amuletă! Ce impact va avea ea asupra colegilor săi, ce echipă îşi va adjudeca primul battle, dar şi cine va părăsi competiţia, telespectatorii vor afla urmărind cea mai nouă ediţie Chefi la cuţite, difuzată în această seară, la Antena 1.

Sursă: Kandar Media

Copyright: ARMADATA S.R.L

Date prelucrate de către departamentul Research Antena Group

Analiza este făcută pe traget-urile 21-54 Urban, All Urban și Național

Perioadă 25 septembrie 2023