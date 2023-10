Chefi la cuțite, semifinala 17 octombrie 2023. Concurenții au fost emoționați să îi revadă pe cei dragi. Ce reacții au avut

În semifinala Chefi la cuțite sezonul 12, concurenții au fost uimiți atunci când au descoperit alături de cine vor găti la cea de-a doua probă.

În ediția 28 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 12, semifinaliștii au trecut printr-o probă de gătit ce a avut tema „gustul copilăriei”. După degustare, ușile bucătăriei s-au deschis și în platou și-au făcut apariția rudele și prietenii semifinaliștilor.

Concurenții din semifinala Chefi la cuțite sezonul 12 au gătit alături de rudele și prietenii lor. Ce surprize au urmat

Semifinala emisiunii Chefi la cuțite sezonul 12 a adus un adevărat carusel de trăiri și emoții pentru cei 9 concurenți care luptă pentru un loc în marea finală a show-ului. Ziua a început în forță cu mesaje emoționante transmise de rude și prieteni, urmate apoi de o probă în care desertul copilăriei a fost vedetă.

Farfuriile au fost degustate de apropiații semifinaliștilor, apoi aceștia și-au făcut apariția în bucătărie, spre marea surpriză a concurenților.

„A trecut doar o probă, mai sunt două. Cred că sunt pregătiți, este o zi lungă și trebuie să se apuce de treabă. De data asta nu o s-o facă singuri. Probabil că bănuiți cu cine o să lucrați: cu prieteni și membrii de familie”, a anunțat Irina Fodor.

Valentin Timofte a avut parte de o surpriză uriașă atunci când în bucătărie și-a făcut apariția mama lui.

„Nu am recunoscut-o! Eu am avut un șoc, sincer! Eu o știam în Anglia. Am mers s-o iau în brațe. Mi-a dat o energie fantastică, simțeam că pot să mut munții din loc. O iubesc foarte mult pe mama mea. Fiind trei copii, ea a dus greul familiei. Mama înseamnă foarte mult pentru mine și nu cred că i-am arătat niciodată cât de mult o iubesc și țin la ea”, a zis acesta surprins, dar totodată fericit.

Prietenul lui Habibi, prietena lui Maryoris, mama lui Janni, bunica Mariei (care și-a făcut o intrare spectaculoasă), prietenul Ralucăi Hulubei, mama lui Alex Mihoc (pe care mulți au admirat-o pentru modul în care arată), mama lui Alexandru Bunea și soțul Ioanei Dehelean au apărut în bucătărie, ca să gătească și să ajute.

