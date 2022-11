Chefi la cuțite, semifinală 29 noiembrie 2022. Oxi (Roxana Curdu) a făcut o confesiune dureroasă. Ce copilărie a avut Mădălina

Concurenții au trăit clipe pline de emoție în semifinala sezonului 10 Chefi la cuțite, de pe 29 noiembrie 2022. În plus, tema primei probe din această seară a trezit în rândul concurenților o mulțime de amintiri.

Mădălina Cafadaru a făcut dezvăluiri neașteptate despre copilăria ei, dar și despre familia sa. Concurenta lui chef Cătălin Scărlătescu a mărturisit că vine dintr-o familie cu 6 frați, unde viața nu era chiar ușoară.

„Eu sunt din Băilești. Pe atunci se făceau chestii simple: macaroane cu zahăr. Păi era ca acum? Pe mine gustul copilăriei m-a întors pe timpul lui Ceaușescu, așa că m-am asigurat. Eu sunt cu mâncărica, cu gustul. Așa era pe timpul cu Ceaușescu, cu grăsime și mai puțină carne. (...) Mama a murit la 58 de ani, ea gătea, noi nu găteam pentru că mai stăteam cu ceilalți frați. Noi eram 6 frați, dacă apucai, mâncai, dacă nu, te culcai cu stomacul gol! Ea ne făcea mâncare, iar eu de la mama mea am învățat să fac ciorbă de roșii, mămăligă, cornulețe, macaroane. De la ea am învățat să gătesc.”, a recunoscut Mădălina Cafadaru, fără rețineri.

Oxi (Roxana Curdu) a făcut o confesiune dureroasă în semifinala sezonului 10 Chefi la cuțite, de pe 29 noiembrie 2022

Oxi (Roxana Curdu) și-a deschis sufletul în semifinala sezonului 10 Chefi la cuțite și a făcut o confesiune dureroasă despre copilăria sa. Tânăra și-a ascuns cu greu lacrimile de tristețe în timp ce povestea despre cea mai mare încercare a vieții sale.

„Cel mai bun am mâncat la bunica mea acasă. Mama mă lăsat acolo în fiecare vară, iar eu mereu stăteam să văd cum face mâncare. Mâncam foarte des ciorbă cu borș sau ostropel de pui. Asta m-am gândit să fac astăzi, o ciorbă de spanac cu ostropel de pui. (...) Eu am copilărit foarte mult în partea Dobrogei, tatăl meu era de acolo. Eu la mama lui am mâncat cea mai bună mâncare din viața mea, deși nu era familia perfectă pentru mine deoarece eram un copil adoptat. Nu am avut ghinionul să mă duc într-o casă de copii și m-au adoptat niște oameni foarte drăguți, care m-au luat.

Cineva m-a lăsat la 2 ani, eram bolnavă și nu i-a păsat de mine. Mama a avut grijă de mine, ea a cheltuit foarte mulți bani în momentul ăla ca să adopte un copil, erau anii `90. Pe mama nu a ajutat-o nimeni, eu și cu mama am fost singure. Am avut momente frumoase și cu tata, mă jucam cărți cu el. (...) Eu am avut o copilărie grea, foarte grea...”, a dezvăluit Oxi.

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 10 Chefi la cuțite

Telespectatorii au parte de o formulă unică în sezonul 10 Chefi la cuțite deoarece este pentru prima oară când show-ul culinar are două prezentatoare, Gina Pistol și Irina Fodor.

Irina Fodor a prezentat primele ediții ale emisiunii, iar Gina a revenit în edițiile ulterioare, însoțindu-i pe concurenți și jurați până în finală. Printre noutățile care fac competiția și mai savuroasă se numără și decorurile schimbate în toate zonele de desfășurare, dar și jocurile din culise, care acum devin adevărate întreceri cu o miză foarte importantă pentru jurați.

Totodată, fiind vorba despre sezonul care sărbătorește un deceniu de succes al celor trei Chefi, invitații speciali nu vor lipsi – vizita lui Martin Jordan, sosia lui Gordon Ramsay a fost doar unul dintre cele mai așteptate momente ale acestui sezon.

