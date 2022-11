Titus Antonescu a fost angajat la Chefi la cuțite. Care este ocupația tânărului acum, după ce i-a impresionat pe jurați

Norocul i-a surâs tânărului Titus Antonescu. Acesta a mărturisit în cadrul emisiunii Xtra Night Show, de la Antena Stars, că echipa din spatele show-ului culinar și-a dorit ca el să fie parte din proiect și astfel a fost angajat la Chefi la cuțite.

Titus Antonescu, de la concurent, la angajat. Tânărul designer a vorbit despre implicarea lui în proiectul Chefi la cuțite

Tânărul designer a impresionat nu doar prin talentul său culinar, ci și prin înclinația sa în lumea artei, la bază el fiind designer. După ce a fost evaluat cu atenție pe parcursul emisiunii, acesta a fost luat în echipă.

“Fac partea de styling, imagine, costumele, cum arată chefii pe sticlă, să nu arate rău, cum arată concurenții, tunicile. Eu îi îmbrac pe concurenți, dar tunicile sunt făcute la croitorie, nu știu să cos. Mă ocup de scenografie, de tot ce înseamnă platoul”, a spus Titus Antonescu.

Singurul concurent care a trecut pe la toți chefii în acest sezon spune că dorința de a experimenta un show de televiziune l-a adus în emisiune.

“Eu sunt cel mai puțin instruit în ale bucătăriei din tot sezonul acesta, numai că am vrut provocarea asta, am vrut să văd cum e să faci parte dintr-un show TV, să am experiența asta măcar o dată în viață”, a mai spus acesta.

Paula Chirilă a fost curioasă cum i-a venit lui Titus ideea de a-și face modele pe păr: "Eu mă vopsesc cu modele din astea mai nebune de vreo trei, patru ani, numai că modelul ăsta de leopard îl am de vreo doi ani. M-a prins, mă identific, mi-a plăcut, a fost în mai multe ipostaze cu două nuanțe, după cu pete maro și pete negre, dar acum a rămas așa", a spus concurentul.

