Chefi la cuțite, 19 septembrie 2022. Roxana Crudu (Oxi) a gătit burger cu semințe de cannabis. Prin ce drame a trecut tânăra

Având ceva emoții, Roxana Crudu, zisă și Oxi, și-a făcut curaj și a decis să pregătească o rețetă inedita de burger cu semințe de cannabis, un preparat inventat chiar de ea. Când a ajuns în fața celor trei jurați, concurenta i-a lăsat mască pe toți cu dezvăluirile despre viața sa.

Roxana Crudu (Oxi) i-a surprins pe jurații Chefi la cuțite sezonul 10 cu dezvăluirile pe care le-a făcut despre viața sa

În timp ce pregătea rețeta sa specială de burger cu semințe de cannabis și ulei de cânepă, Oxi și-a deschis inima și a povestit mai multe despre ea și trecutul ei.

„Este o rețetă inventată de mine la restaurantul unde am lucrat. Nu conține THC, nu provoacă absolut nimic. E un preparate bio, sănătos. Cum am ajuns în Germania? Voiam să plec departe de prietenii mei, pentru că am luat-o pe căi greșite: ieșit în cluburi în Mamaia, la terase, muzică electronică, festivaluri, anumite substanțe pe care le consumam. Adică fumam, nu foloseam altceva. La 17 ani am început acest drum, dar a durat ceva ani, până să-mi dau seama că nu mă simt bine cu ceea ce fac. Așa am ajuns în Brașov. Acolo am întâlnit o prietenă foarte bună, care m-a întrebat dacă vreau să merg cu ea în Germania, să lucrăm. Lucram într-un magazin de decorațiuni, dar lucram foarte mult și am decis să fac altceva. Așa am ajuns să lucrez la burgerie, așa am învățat ce înseamnă responsabilitatea la muncă, ce înseamnă să fac un burger, ce înseamnă un gust de burger. Acolo mi-a venit ideea pentru preparatul de astăzi”, a zis concurenta, în timp ce pregătea rețeta sa de burger 420, cu semințe de cannabis și ulei de cânepă.

Apoi, ușile s-au deschis și Oxi și-a făcut apariția în platoul emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 10. Acesta a fost momentul în care concurenta a făcut dezvăluiri emoționante despre ea și trecutul său marcat de drame greu de imaginat.

„Eu de mică nu am avut o copilărie wow. Am fost adoptată la vârsta de 2 ani. La vârsta de 2 ani, părinții mei biologici m-au părăsit în pasajul gării din Constanța. Acolo am fost găsită de poliție, am fost dusă la spital, m-au preluat asistentele, infirmierele și mai târziu părinții mei adoptivi, pe care îmi place să-i numesc părinți biologici. Mama mea și-a dat atât de mult sufletul pentru mine. Mai departe am avut probleme cu lumea: bullying, faptul că eram adoptată. Am avut parte de un tratament diferit pentru că eram adoptată. Nu știu de unde vine chestia asta, să spui copilului să nu umble cu un copil, ci cu altul. Vedeam că se purtau altfel cu mine și nu înțelegeam niciodată de ce. Nu știam că sunt adoptată, îmi spuneau de fiecare dată vecinii. Eu nu înțelegeam…Apoi am ajuns la școală, am aflat acolo că sunt adoptată, am luat-o pe un drum greșit: festivaluri, cluburi, fumat, tot ce făceau copiii de vârsta mea. Am încercat apoi să ajung pe o cale mai dreaptă cumva. Zic că mi-a ieșit. Am ajuns în Germania acum 8 ani (…). Am ajuns la un restaurant cu 2 stele Michelin. Am plecat pe alt post, ca să pot evolua, să pot avansa”, a dezvăluit concurenta, spre marea surpriză a chefilor.

O altă dezvăluire surprinzătoare făcută de tânără a fost cea legată de tatuajele sale. Dorința de-a se tăia și de a-și face rău, din cauza dramelor și a situațiilor trăite în trecut: „Obișnuiam să îmi fac rău singură, simțeam că nu mai trebuie să trăiesc pe această lume”.

Totuși, ca să transforme negativul în ceva constructiv, ea a explicat că și-a luat un aparat de făcut tatuaje și astfel a ajuns să își acopere corpul de tot felul de desene pline de semnificație.

Chiar dacă au fost impresionați de povestea ei de viață, verdictul pentru burger nu s-a lăsat influențat de asta. La final, cloșurile s-au ridicat și Oxi (Roxana Crudu) a descoperit că a primit astfel trei cuțite și șansa de-a merge mai departe, în următoarea etapă de la Chefi la cuțite, sezonul 10.

„Mi s-a făcut pielea de găină!”, a zis concurenta, plină de emoții, atunci când a văzut verdictul.

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 10 Chefi la cuțite

Sezonul 10 din Chefi la cuțite aduce pe micile ecrane ale telespectatorilor un nou platou și o formulă unică. Este prima dată când show-ul are două prezentatoare, pe Irina Fodor și pe Gina Pistol.

Irina Fodor prezintă primele ediții ale emisiunii, iar Gina revine în edițiile ulterioare, însoțindu-i pe concurenți și jurați până în finală. Printre noutățile care fac competiția și mai savuroasă se numără și decorurile schimbate în toate zonele de defășurare a show-ului, dar și jocurile din culise, care acum devin adevărate întreceri cu o miză foarte importantă pentru jurați.

Totodată, fiind vorba despre sezonul care sărbătorește un deceniu de succes al celor trei Chefi, invitații speciali nu vor lipsi – vizita lui Martin Jordan, sosia lui Gordon Ramsay, fiind doar unul dintre cele mai așteptate momente ale acestui sezon.

Urmărește sezonul 10 Chefi la cuțite pe Antena 1 sau AntenaPlay.