Chefi la cuțite, semifinala 30 noiembrie 2022. Concurenții din sezonul 9 au jurizat farfuriile semifinaliștilor. Ce au zis chefii

Telespectatorii au avut parte de o altă surpriză în semifinala sezonului 10 Chefi la cuțite, de pe 30 noiembrie 2022. Concurenții din sezonului 9 al show-ului culinar au pășit în platou pentru a juriza preparatele semifinaliștilor.

„Sunt foarte bucuroasă că am fost chemată ca jurat. E o responsabilitate mare, e chiar foarte important să dai niște note unor oameni. Am avut așa o emoție pentru că și eu am fost în locul lor”, a spus Narcisa Birjaru, câștigătoarea sezonului 9 Chefi la cuțite.

Foștii concurenți au rămas plăcut impresionați de noul decor al platoului, dar și de preparatele semifinaliștilor.

„E foarte bună asta!”, a susținut Rikito Watanabe despre farfuria Ralucăi Todea.

Ce au spus chefii când au văzut notele pe care concurenții sezonului 9 Chefi la cuțite le-au dat preparatelor din semifinală

Chefii au urmărit cu atenție reacțiile și notele pe care le-au dat concurenții sezonului 9 Chefi la cuțite farfuriilor din semifinală. De asemenea, chef Florin Dumitrescu, chef Sorin Bontea și chef Cătălin Scărlătescu și-au dat cu părerea, fără ezitare, despre preparatele semifinaliștilor.

„O să o amendeze!”, a spus unul dintre jurați despre farfuria lui Oxi.

„Asta mi se pare cea mai tare votare”, au mai adăugat ei când a venit timpul ca foștii concurenți ai show-ului culinar să dea note preparatului făcut de Mădălina Cafadaru.

De asemenea, Adrian Stroe i-a impresionat pe cei trei chefi cu rețeta sa din a doua probă a semifinalei.

„Nu mi-am imaginat vreodată!”, au mai spus jurații.

„Unde noi am fi dat 0, alții au dat câte 3 sau 4 puncte. Unde noi am fi dat 5, alții au dat 2 sau 3. E foarte greu de înțeles!”, a dezvăluit chef Sorin Bontea despre jurizarea foștilor concurenți ai sezonului 9 Chefi la cuțite.

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 10 Chefi la cuțite

Telespectatorii au avut parte de o formulă unică în sezonul 10 Chefi la cuțite deoarece este pentru prima oară când show-ul culinar are două prezentatoare, Gina Pistol și Irina Fodor.

Irina Fodor a prezentat primele ediții ale emisiunii, iar Gina a revenit în edițiile ulterioare, însoțindu-i pe concurenți și jurați până în finală. Printre noutățile care fac competiția și mai savuroasă se numără și decorurile schimbate în toate zonele de desfășurare, dar și jocurile din culise, care acum devin adevărate întreceri cu o miză foarte importantă pentru jurați.

Totodată, fiind vorba despre sezonul care sărbătorește un deceniu de succes al celor trei Chefi, invitații speciali nu vor lipsi – vizita lui Martin Jordan, sosia lui Gordon Ramsay a fost doar unul dintre cele mai așteptate momente ale acestui sezon.

