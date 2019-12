Chef Dumitrescu și-a pierdut cuțitul de aur: ”S-a scufundat Titanicul cu toată lumea la bord”! Chefi la cuțite, lider detașat de audiență

Chef Florin Dumitrescu și-a pierdut cuțitul de aur

Cu toate acestea, se pare că schimbul făcut de chef Scărlătescu a fost de bun augur, căci echipa mov a reușit să câștige battle-ul, în ciuda faptului că s-au aflat în inferioritate numerică.

Alexandru Comerzan, Daniel Andrieș și Rahela Pîslaru i-au adus câștigul lui chef Cătălin cu un dish de excepție, potrivit pentru un cocktail party: ”Vă iubesc!”, a spus acesta fericit, la final.

Preparatul pregătit de către echipa mov, condusă de Chef Scărlătescu

Așa se face că trupele de bucătari în verde și albastru au intrat la proba individuală, acolo unde au fost nevoiți să pregătească un dish care să aibă la bază produse lactate. De la aperitive până la deserturi, bucătarii și-au jucat cartea cât mai bine, în speranța că îi vor surprinde pe chefi. Finalul ediției de luni seară a venit cu o veste total neașteptată, căci ultimii doi concurenți rămași în fața chefilor au fost la egalitate. Bobby și Ernesto Dosman nu au mai intrat la o probă de baraj, iar chefii au fost nevoiți să să voteze, însă având în vedere că chefii Bontea și Dumitrescu aveau fiecare câte un bucătar în această situație, decizia finală i-a revenit lui chef Scărlătescu:

Ernesto Dosman a părăsit emisiunea Chefi la cuțite

Din păcate, seara a venit cu o veste tristă pentru chef Florin Dumitrescu, ce și-a pierdut cuțitul de aur. Ernesto Dosman, bucătar cu o experiență incontestabilă, a ieșit astfel din competiție:

”Sincer, am avut o zi groaznică. Din momentul în care mi-am văzut farfuria am simțit că ceva nu merge, pur și simplu m-am blocat. A fost fără imaginație, fără un element wow. Regret faptul că mi-am dezamăgit echipa și pe chef Florin, dar sunt sigur că se vor descurca foarte bine”, a mărturisit acesta. Decizia lui chef Scărlătescu nu i-a picat deloc bine lui chef Dumitrescu, ce și-a dat tunica jos și a părăsit platoul în timp ce Ernesto își lua la revedere de la colegi. ”Nu pot să descriu plecarea lui, e ca și cum s-a scufundat Titanicul și toată lumea era la bord”, a adăugat Mino, din echipa albastră, cu ochii în lacrimi.