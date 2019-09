S-a dat cuțitul de aur! Povești de viață incredibile și rețete savuroase, în a treia ediție a noului sezon Chefi la cuțite

Cea de-a treia ediție din sezonul 7 al emisiunii Chefi la cuțite a adus publicului nu doar povești de viață incredibile și rețete savuroase, ci și un cuțit de aur și momente memorabile!

​Primul concurent, Alfred Olteanu, a venit în cea de-a treia ediție a emisiunii Chefi la cuțite ca să facă senzație cu o super rețetă de burrito mexican! Cine ar fi crezut că un campion la kendama jonglează atât de bine și în bucătărie?

Concurentul a demonstrat că nu trebuie să ai talent ca să faci spectacol în bucătărie, ci contează mai ales pasiunea cu care înveți și muncești. La fel de bine cum jonglează cu kendama, el a manevrat și tigăile pentru a face o super rețetă de burrito.

„Când m-am mutat în București am locuit singur și apoi m-am mutat la Oase (...) e foarte pretențios la mâncare. Suntem prieteni de aproximativ șase ani. Mă jucam cu kendama, am observat că și el era într-un parc și se juca și am decis să intru în vorbă cu el. Kendama este 60% din timpul meu. Oase este cel mai tare jucător de kendama din România, este legendă vie. Am fost și la campionatul mondial împreună. Am avut cel mai mare impact în Japonia”, a mărturisit concurentul.

Deși nu a crezut că va face senzație cu preparatul său, prietenul lui Oase chiar a impresionat cu rețeta sa delicioasă de burrito, motiv pentru care cei trei chefi i-au dat votul pentru a merge mai departe!

Tot în cea de-a treia ediție a emisiunii Chefi la cuțite din sezonul 7, cei trie chefi au intrat în bucătărie pentru o super confruntare culinară, cu o miză importantă: câștigarea unei amulete!

De data aceasta, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au coborât de la masa de jurizare, și-au luat șorțul și s-au apucat de gătit. Nu orice, ci ceea ce le-a impus frumoasa Gina Pistol.

Pentru cea de-a treia amuletă din sezonul 7 Chefi la cuțite, chefii trebuie să gătească un preparat pe bază de carne, hrean și...vanilie!

Combinația a fost una dificilă și timpul alocat gătirii (o oră) destul de scurt. Totuși, fiecare dintre cei trei și-a dat silința pentru a-l impresiona pe chef Orlando Zaharia, care decide cine primește o amuletă importantă: avantajul de-a anula amuleta altui chef!

Scărlătescu a gătit somon afumat cu dulceață de ceapă, Dumitrescu a mizat pe un piept de porc cu cremă de conopidă și vanilie, iar Bontea a pregătit o carne de miel în crustă!

Verdictul? Chef Orlando a decis că preparatul lui Scărlătescu merită să câștige!

Malvina Ion are 18 ani și provine dintr-o familie de țigani argintari! Concurenta a impresionat nu doar prin frumusețe, ci și prin talentul culinar!

„Suntem țigani puri cu tradiții, diferiți de alte nații de țigani. La noi în neam se gătește mult, femeile nu muncesc, ci stau acasă și gătesc, iar bărbații aduc bani în casă”, s-a prezentat fata. Tânăra spune că se simte norocoasă fiindcă nu este obligată să se căsătorească la o vârstă fragedă și i s-a permis să meargă la școală.

Una dintre marile sale pasiuni este bucătăria și cel mai des pregătește deserturi pentru familia sa. De data aceasta, la emisiunea Chefi la cuțite, Malvina Ion a decis să pregătească o super negresă cu glazură de ciocolată!

„Pot da în cărți de tarot, mă pricep la magie albă. Pot prezice viitorul cuiva, avem acest har. Nu facem în niciun caz rău. Mergeam cu mama și cu bunica să facem ritualuri și rugăciuni, în jurul focului, foloseam cărți de tarot și diferite licori și astfel încercam să ne unim cu spiritele noastre pentru a ajuta pe omul aflat la necaz.

„Aveam 16 ani când am plecat la un ritual cu mama și bunica și așa mi-am descoperit harul. Ajutăm oamenii care au probleme cu alcoolul sau au o situație falimentară, ajutăm femeile care au probleme de piele. Ajutăm și pe cei care au probleme cu dragostea. Dacă ceva nu ține de noi, atunci trimitem oamenii să caute ajutor acolo unde trebuie, la biserică sau la medic de exemplu”, a mai dezvăluit concurenta de la Chefi la cuțite.

Malvina le-a ghicit viitorul, le-a făcut talismane de iubire și i-a dezvăluit lui Scărlătescu detalii incredibile! La final? Concurenta a mai departe în concurs, pentru rețeta ei de negresă!

Bogdan Rati este de meserie inginer, dar s-a lăsat de construcții și a devenit bucătar! A venit la emisiunea Chefi la cuțite pentru a demonstra că are tot ceea ce îi trebuie pentru a câștiga emisiunea!

Și-a descoperit pasiunea pentru gătit încă din adolescență, atunci când părinții au plecat în străinătate și el a rămas singur, cu sora lui.

La doar 26 de ani, concurentul se poate lăuda că a muncit în străinătate, dar apoi a revenit în Cluj, unde a decis să facă senzație. Concurentul și-a luat inima în dinți și a pregătit o super salată de sfeclă cu ciocolată, ce a impresionat juriul format din Bontea, Dumitrescu și Scărlătescu.

Concurentul din sezonul 7 Chefi la cuțite și-a luat inima în dinți și a pregătit o super salată de sfeclă cu ciocolată, ce a impresionaat juriul format din Bontea, Dumitrescu și Scărlătescu.

„Am venit să vă impresionez și am venit să câștig”, a spus Bogdan plin de încredere, la Chefi la cuțite.

Totuși, chefii nu i-au dat cuțitele pentru a merge mai departe! Dar poate că data viitoare se va descurca mai bine!

E frumoasă, e sexy și...se pricepe extrem de bine la gătit! În a treia ediție a emisiunii Chefi la cuțite sezon 7 și-a făcut apariția Diana Munteanu!

Pasionată mai ales de bucătăria și de cultura grecilor, frumoasa Diana Munteanu a decis să vină la emisiune și să facă senzație cu o super rețetă de creveți saganaki.

A muncit contracronometru, a preparat totul cu ingrediente proaspete și a băgat mâncarea la cuptor. Și fiindcă emoțiile au fost mari, Diana Munteanu s-a mai apucat și de cântat și dansat grecește, cât timp s-a gătit preparatul!

Apoi a venit cel mai tensionat moment: jurizarea! Diana Munteanu a primit trei cuțite și reacții pe măsură, căci nimeni nu se aștepta ca ea să gătească atât de bine!

„Regret că nu ești alt concurent, ca să îți fi dat cuțitul de aur”, a mărturisit chef Florin Dumitrescu.

Un alt concurent care a venit să facă senzație în ediția a treia a sezonului 7 Chefi la cuțite este și Dragoș Pop! Concurentul chiar i-a lăsat mască pe cei trei jurați!

Tânărul, care este fotograf și lucrează la o clinică, spune că are o mare pasiune pentru bucătărie, preferatele sale fiind deserturile.

Ca să impresioneze, el a ales o rețetă ceva mai inedită de cheesecake cu castravete și lime, un preparat ineddit, pe care „nu mulți nebuni l-ar fi încercat”, în opinia concurentului.

Ajuns în fața chefilor la jurizare, Dragoș a povestit despre ocupațiile și pasiunile sale, dar și despre deserturile pregătite de mama sa. Când chefii au auzit de „prăjitura Petre Roman” au sunat să discute cu mama concurentului, ca să afle detalii!

Verdictul? A primit două cuțite și a mers mai departe!

La ediția a treia din sezonul 7 al emisiunii Chefi la cuțite aflăm nu doar rețete savuroase, ci și povești de viață incredibile!

Irina Onescu are 34 de ani și este primarul localității Petriș din județul Arad. Se mândrește cu numeroase realizări pentru locuitorii săi.

„Am venit aici ca să să știe toată țara că la Pietriș curge lapte și miere”, a declarat edilul. Concurenta nu a venit singură, ci alături de femeia cu care se mândrește cel mai mult: Maria Sere, bucătăreasa comunei Petriș, cea care aduce un plus de gust la nunți, petreceri și momente importante din viața localnicilor.

Și uite „frunză verde de măcriș, ce bine e la Petriș”! Primărița nu doar că a gătit o super porție de lapte de pasăre.

„Și la 11 noaptea mă sună oamenii când au probleme, că a scăpat taurul, că s-a electrocutat barza...”, a povestit simpatica primăriță, care a câștigat inima locuitorilor din Petriș, o localitate care se bucură acum de mulți turiști care se îndrăgostesc la prima vedere de loc!

Verdictul? Concurenta din a treia ediție a emisiunii Chefi la cuțite sezon 7 a primit cuțitele pentru a merge mai departe! Mai departe a mers și vecina sa, Maria Sere, după ce a făcut senzație cu o întorsură cu mere!

Moment de senzație în sezonul 7 al emisiunii Chefi la cuțite! În bucătărie a venit celebrul și inegalabilul Pipino de România!

Pentru cei care nu știu, Pipino de România este celebru pentru show-urile de divertisment pe care le face la diferite evenimente sau în mediul online!

A participat la emisiunea iUmor, dar și în urmă cu doi ani, la Chefi la cuțite, atunci când a făcut spectacol în ritm de Despacito!

De data aceasta, în a treia ediție din sezonul 7 Chefi la cuțite, Pipino de România s-a întors cu o rețetă de bulz ciobănesc reinterpretat în stil Pipino!

La fel de energic, la fel de amuzant, concurentul i-a rugat pe jurați să îi permită să discute cu Nea Mărin, fiindcă ar vrea să își demonstreze talentul și la el în emisiune!

După o conversație telefonică amuzantă, lucrurile au fost ca și aranjate!

Tot în cea de-a treia ediție a emisiunii Chefi la cuțite din sezonul 7, Alexandru Popa a venit să demonstreze că este un bucătar în adevăratul sens al cuvântului.

Pasionat de desen, de motociclete și de numeroase alte lucruri, Alexandru a dezvăluit că dintre toate cel mai mult iubește bucătăria, locul unde „își dezlănțuie toți demonii și se simte precum un războinic”.

Cu un desert spectaculos numit Choco senses, o combinație inedită de texturi și arome.

Plin de încredere, concurentul a declarat faptul că nu a venit în emisiunea Chefi la cuțite sezonul 7 ca să ia două sau trei cuțite, ci direct cuțitul de aur.

A terminat Politehnica, s-a apucat de bucătărie, apoi a lucrat la Bursă, dar după o perioadă a ales să lucreze într-un pet shop, ca să se relaxeze. A devenit pizzer, apoi a decis să își deschidă o cofetărie, fiindcă s-a îndrăgostit de ciocolată!

„Ciocolata e senzațională, biscuitele e fabulos”, a mărturisit Scărlătescu.

„A fos un haos total, recunosc”, a mărturisit Alex.

Dar apoi a venit verdictul: trei cuțite...și un cuțit de aur primit de la Sorin Bontea, dar și de la Florin Dumitrescu! Concurentul a decis totuși să facă echipă cu Bontea.

„Ești un băiat extrem de talentat, ai un plus în fața multora”, a mai declarat chef Florin Dumitrescu.

