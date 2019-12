Râzi cu lacrimi! Care au fost cele mai amuzante momente din sezonul 7 al emisiunii Chefi la cuțite!

Cei trei Chefi și-au adus aminte de cele mai interesante momente din acest sezon

Nu am uitat nici de Priscilla din Mikonos, care a venit să-l cucerească pe Scărlătescu și chiar să-l ceară în căsătorie, fiindcă „a venit timpul!

Sezonul 7 al emisiunii Chefi la cuțite a fost cel mai lung dintre toate, dar și cel mai palpitant! Am râs, am plâns, am glumit și ne-am făcut chiar și farse delicioase!

Care au fost cele mai frumoase momente din sezonul 7 al emisiunii Chefi la cuțite?