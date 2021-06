Chefi la cuțite și Tazz by eMag le aduc telespectatorilor meniurile din finală

Mai mult decât atât, dish-urile vor fi livrate câștigătorilor în seara finalei chiar de către cei trei finaliști, pentru ca cei de acasă să aibă parte de o experiență unică.

Până pe 14 iunie, telespectatorii pot completa un formular pe pagina oficială – meniudefinala.a1.ro – în care trebuie să menționeze cărei dintre echipe îi acordă un vot de încredere pentru câștig, dar și ce au apreciat la trupa respectivă de bucătari de-a lungul sezonului 9 „Chefi la cuțite”. Cele mai creative trei răspunsuri, câte unul pentru fiecare echipă în parte, vor fi desemnate câștigătoare, iar fiecare dintre cei trei câștigători se va putea bucura de o livrare specială a meniului pe care îl văd în timp real la televizor, chiar de către finalistul echipei alese.

Când vor fi desemnați câștigătorii

Cei trei câștigători ai concursului „Chefi la cuțite” și Tazz by eMag vor fi desemnați pe data de 15 iunie. Pentru a participa la campanie este necesar ca persoanele să aibă domiciul stabilit în România, să se afle în București sau Ilfov în ziua înmânării premiului, dar și să aibă un cont valabil pe aplicația Tazz by eMag. O persoană poate participa printr-o singură înscriere la concurs. Întregul regulament este disponibil pe meniudefinala.a1.ro.

Campania „Chefi la cuțite” și Tazz by eMag este o premieră în România și le va da șansa celor trei telespectatori câștigători să stea față în față cu finalistul pe care îl susțin. Cei mai talentați trei bucătari ai sezonului 9 „Chefi la cuțite” vor bate orașul în lung și în lat pentru a ajunge la casele telespectatorilor ce i-au admirat de-a lungul sezonului și pentru a le înmâna meniul complet de fine-dining pe care l-au gătit în finală, exact în intervalul în care show-ul este difuzat pe Antena 1.

Participanții ce nu se vor număra printre câștigători vor avea șansa să deguste meniurile rafinate ale finaliștilor, pentru că ele vor putea fi comandate și prin aplicația Tazz by eMag.

Săptămâna viitoare, telespectatorii Antena 1 pot urmări cel mai iubit show culinar patru zile consecutive- duminică, luni, marți și miercuri. Finala sezonului 9 Chefi la cuțite va fi împărțită în două ediții, difuzate marți și miercuri.