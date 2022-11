Cine este Florica Boboi, finalistă la Chefi la cuțite 2022. Sorin Bontea a fost uimit: „Ca să vezi cum e soarta”

În semifinala Chefi la cuțite sezonul 10, difuzată pe 30 noiembrie 2022, Gina Pistol a dezvăluit cine sunt cei trei finaliști. Florica Boboi, Raluca Todea și Adrian Stroe sunt concurenții care vor merge direct în marea finală a show-ului culinar de la Antena 1.

După Raluca Todea și Adrian Stroe, Gina Pistol a anunțat că Florica Boboi este finalistă la Chefi la cuțite sezonul 10, de la Antena 1. Surpriza a fost mare, căci nimeni nu se aștepta la un asemenea rezultat!

„Am scăpat o înjurătură, m-am bucurat! Îți dai seama, mă bucur pentru fiecare dintre ei! Băi, sincer, nu mă așteptam! Bravo, băi! Bravo, bravo, bravo! Aoleu, ce tare, băi tată! Eu am rămas fără cuvinte, nu știu ce să spun. Ca să vezi cum e soarta!”, a fost reacția lui Sorin Bontea, la auzul veștii că Florica Boboi este în marea finală Chefi la cuțite sezonul 10.

Citește și: Cine e Adrian Stroe, finalist la Chefi la cuțite 2022. Chef Cătălin Scărlătescu l-a susținut: „Are un parcurs constant superb!”

„Nu-mi vine a crede!”, a zis Florica Boboi, plângând în hohote din cauza emoțiilor ce au copleșit-o.

Cei trei finaliști de la Chefi la cuțite sezonul 10 au fost desemnați după ce s-au cumulat notele primite la cele trei probe de gătit din semifinală (gustul copilăriei, farfurie de lux și signature dish).

În sezonul 10 al emisiunii Chefi la cuțite, Florica Baboi a reușit să facă senzație încă de la audiții, primind două cuțite de la Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu. Ajunsă în bootcamp, aceasta nu a prins un loc în echipe. Totuși, câteva ediții mai târziu, Scărlătescu a folosit bomba câștigată și a adus 4 concurenți în sezonul 10, printre aceștia regăsindu-se și Florica Boboi. Aceasta a îmbrăcat tunica de aur alb, spre bucuria lui Sorin Bontea.

Florica Boboi are 37 de ani, însă toți o cunosc drept Floricuța. S-a născut în Țara Oașului, este bucătar și totodată organizator de evenimente la Paris, acolo unde locuiește de aproximativ opt ani.

Concurenta a venit la preselecții împreună cu soțul ei și cei doi au surprins-o din plin pe Irina Fodor atunci când au mărturisit că sunt împreună de 21 de ani!

„Este o adevărată realizare în viață anii de căsnicie, pentru că mașinile și casele trec și vin, dar anii de căsnicie cred că rămân cei mai importanți. Eu aveam 15 ani și soțul 18, părinții nu au fost deloc de acord ca noi s ne luăm. Dar eu, fiind încăpățânată, eu tot m-am măritat. Sunt o femeie hotărâtă și ambițioasă, dacă vreau ceva îmi iese! Îi trebuie monument soțului meu, săracul de el, că mă suportă în fiecare zi, fiindcă nu e ușor cu o femeie ca mine. Când mă apucă dracii aceia de la Oaș nu mai există nimic. El e mai calm, mă înțelege, mă susține”, a zis ea la preselecțiile Chefi la cuțite sezonul 10, uimind-o din plin pe Irina Fodor.

Citește și: Cine e Raluca Todea, finalistă la Chefi la cuțite 2022. Chef Florin Dumitrescu a spus că este mândru de ea: „Nu m-am așteptat!”

Încă de atunci, Florica Boboi (Floricuța) a dezvăluit de ce a decis să participe la Chefi la cuțite sezonul 10 și ce și-a pus în minte.

„Să câștig e un lucru mare. Nu știu dacă voi ajunge până acolo, dar vreau să încerc. Eu zic că încercarea moarte n-are, zece e numărul norocos și eu sunt născută pe 10. Mă gândesc că e număr norocos, aici trebuie să fiu eu”, a mărturisit ea, cu zâmbetul pe buze.

Ca să îi impresioneze pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu, aceasta a ales să facă un risotto cu fructe de mare. În timp ce pregătea totul cu multă atenție la fiecare detaliu menit să aducă un plus de savoare mâncării, aceasta a povestit mai multe despre ea și trecutul ei.

„Am venit la Chefi la cuțite ca să îmi demonstrez eu singură că pot, într-adevăr, să fiu un adevărat chef. Sunt împlinită, sunt fericită, dar îmi lipsește ceva: Chefi la cuțite. Asta îmi lipsește! Să văd dacă sunt capabilă, dacă pot mai mult”, a fost mărturisirea făcutp de Floricuța, la Chefi la cuțite sezonul 10, de la Antena 1.

Ajunsă în fața chefilor, aceasta a povestit cum a ajuns să își descopere pasiunea pentru bucătărie, dar și prin ce peripeții a trecut până să își vadă visul devenit realitate.

„Prima dată am fost la Viena, din Viena am ajuns în Italia și de acolo la Paris. Din lipsa de bani, în 2002 am plecat și am lucrat la seră, la agricultură. Lucram din greu, de la 3 dimineața până la 10-11 seara, cam 20 de ore pe zi ca să se facă banii de chirie și de mâncare și de tot. Soțul nu s-a regăsit acolo nici cu limba, nici cu lucrul, așa că am plecat în Italia. Acolo am lucrat la curățenie, după care patronii unde lucram la curățenie și-au deschis un restaurant de pește și fructe de mare. Și făcând curățenie pe acolo, bucătarii m-au mai pus una alta să fac și eu mai furam meserie. Și am zis să încerc. Am descoperit pasiunea asta pentru bucătărit și am decis să încerc. Am făcut o școală în Torino, o școală de bucătărie, am și diplomă și am reușit într-un final să încep să lucrez, am luat locul unui bucătar în concediu. Am cerut să-mi mărească salariul și nu au vrut, așa că le-am zis că nu mai lucrez și mă duc în Franța. Soțul n-o vrut să audă, în Italia era limba mai ușoară. Și m-am încăpățânat și l-am convins până la urmă să vină după mine. Am început de la curățenie, dar apoi m-am ambiționat și am mers să lucrez la restaurant. Prima dată eram pierdută, dar apoi am rămas. N-a fost deloc ușor, mai ales că au fost sacrificii, se lucra și sâmbăta și duminica. Mai ales că e greu pentru femei în bucătărie, acolo unde în general sunt mai mulți bărbați. Dar am ajuns mai puternică mai puternică. Am ajuns șefa lor, patronilor le-a plăcut mult de mine, am lucrat cinci ani acolo. Acum sunt organizator de evenimente și gătesc. Am propria firmă acum și fac evenimente pentru români”, a zis Florica Boboi la Chefi la cuțite sezonul 10, mândră de ceea ce a realizat.