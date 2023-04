Cine este Laurențiu Neamțu, cuțitul de aur al lui Florin Dumitrescu de la Chefi la cuțite, sezonul 11. Ce a dezvăluit despre el

Laurențiu Neamțu este cuțitul de aur al lui Florin Dumitrescu la Chefi la cuțite, sezonul 11. Preparatul concurentului, dar și impresionanta experiență profesională a acestuia, l-a convins pe chef să îi ofere un loc direct în echipa sa. Descoperă cine este Laurențiu Neamțu și ce detalii au ieșit la iveală despre viața lui personală și profesională.

În ediția 12 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11 am putut să îl cunoaștem pe Laurențiu Neamțu, un bucătar în vârstă de 35 de ani care se poate lăuda cu o experiență profesională de-a dreptul impresionantă, care a devenit cuțitul de aur al lui Florin Dumitrescu.. Priceperea lui a fost imediat remarcată rapid de cei trei chefi, care i-au ascultat fascinați povestea de viață.

Avea doar 12-13 ani atunci când a început să fie ajutorul în bucătărie al tatălui său, și el bucătar. Așa și-a câștigat primii bani de buzunar și tot așa a început și cariera lui de bucătar.

„Am ales să merg la o școală profesională, la un liceu cu școală profesională, profilul bucătar”, a dezvăluit concurentul, timp ce pregătea o rețetă de mușchiuleț de porc umplut cu prune uscate și învelit în prosciutto.

Odată ajuns în fața chefilor, concurentul a dat și alte detalii despre experiența lui profesională. Extrem de modest, acesta a spus în bucătărie, când gătea, faptul că speră să ia măcar două cuțite, însă nu bănuia că la finalul ediției a devenit cuțitul de aur al lui Florin Dumitrescu.

„Vin din Brașov. Sunt întors în România din 2019. În mare parte am lucrat în străinătate, 14 ani, ca bucătar. La 19 ani am plecat din România și am lucrat 4 ani în Cipru, la 23 de ani am lucrat în Statele Unite, 8 ani am locuit acolo și am lucrat ca bucătar. Am plecat cu o firmă din Brașov și am ajuns la un country club din Florida. Am ajuns la poziția de sous chef (...). Erau numai vedete, Celine Dion, Justin Bieber a fost acolo la nunți, la nunta lui Michael Jordan. Multe celebrități se plimbă pe acolo, milionari. Am lucrat și în restaurant cu stele Michelin, am făcut stagii la 2 și la 3 stele Michelin. Am învățat foarte multe. În Anglia am lucrat la Joel Robuchon. Era o bucătărie minuțioasă, cea mai minuțioasă pe care am făcut-o. Câștigam bine, undeva la 17 lire în 2019, pe lună făceam cam 1800-1900 de lire. Am plecat ca să vin în România, soția mea era însărcinată și a născut aici. Voiam să stau și acasă lângă părinții mei”, a fost mărturisirea concurentului, care a recunoscut faptul că, de îndată ce a ajuns să gătească în restaurante de fine dining, și veniturile sale au scăzut.

„Felicitări, adu-ți aminte toate minuturile pe care le-ai învățat de făcut la country club, la Robuchon și la toate astea, să putem să câștigăm și noi sezonul ăsta”, i-a zis Florin Dumitrescu, fericit că i-a dat cuțitul de aur.

„Ce-am prins, am prins peștișorul de aur! Este cel mai puternic concurent pe baza CV-ului din istoria Chefi la cuțite. Și e al meu”, a mai zis Dumitrescu încântat de alegerea făcută.

„Pare că e un cuțit de aur puternic”, a confirmat Sorin Bontea.

„Eu cred că e cel mai bun cuțit de aur de până acum. Ca experiență e top!”, a mai zis la final Scărlătescu.

