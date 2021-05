Cine prezintă Chefi la Cuțite după retragerea Ginei Pistol. Schimbarea se petrece în această seară

Cel mai iubit show culinar s-a impus ca lider detașat de audiență pe publicul comercial și la orașe, în intervalul 20.22-24.04 în care a fost difuzat. Ultima probă de Bootcamp și formarea echipelor finale ale chefilor au adunat în fața micilor ecrane peste 1.750.000 de telespectatori din toată țara, în minutul de maximă audiență de la 23.05.

Așa se face că pe publicul comercial, „Chefi la cuțite” a condus topul audiențelor cu o medie de 8.1 puncte de rating și 24,4 % cota de piață, în vreme ce Pro Tv se clasa pe locul al doilea cu 7,4 puncte de rating și 22,2 % cota de piață. La orașe, Antena 1 a fost lider cu o audiență medie de 7,6 puncte de rating și 19,4 % cota de piață, Pro Tv clasându-se pe locul al doilea, cu o medie de 7,5 puncte de rating și 19,1 % cota de piață.

Cum arată echipele de la Chefi la Cuțite sezon 9

Aseară, chefii și-au ales bucătarii alături de care vor lupta în sezonul 9 și au extras și culorile tunicilor ce îi vor reprezenta. Așa se face că chef Sorin Bontea, căpitanul echipei verzi, ”furculițele”, a completat echipa începută de Vasile Paul, cuțitul său de aur, cu alți șapte bucătari talentați: Cristina Mălai, Francesco Garcia Lopez, Rikito Watanabe, Elena Matei, Victorina Mateev, Matias Alexandro și Dorin Voiașciuc.

Chef Florin Dumitrescu, coordonatorul echipei albastre, ”cuțitele”, și-a dorit o armată de bucătari determinați care să întărească experiența gastronomică a lui Ștefan Borleanu, cuțitul său de aur, mizând pe: Mirela Negoiță, Radu Micu, Gabriela Porumbel, Ciprian Antone, Keed- David Ioniță, Teo Costache și Cătălin Amarandei.

Trupa pe care se bazează chef Cătălin Scărlătescu în sezonul 9, ce va lupta în culoarea mov, ”lingurițele”, îl are în frunte pe Alexandru Bădițoaia, cuțitul de aur, iar alături de el se vor afla alți șapte concurenți talentați: Valentina Ioniță, Vincenzo Aiello, Narcisa Birjaru, Nicoleta Pop, Florin Revesz, Luca Pintea și Andra Mihail.

Irina Fodor este noua prezentatoare Chefi la Cuțite sezon 9

Diseară, de la 20:30, echipele sezonului 9 vor intra pentru prima dată în bucătăria Chefi la cuțite, într-o ediție care va aduce un prim battle la cuțite și o schimbare surprinzătoare. ”Dragii mei, nu vreau să mă despart de voi, dar știti foarte bine că urmează să aduc pe lume o fetiță. Ca să nu îmi simțiti lipsa atât de tare o să vă las pe niște mâini bune. Este vorba de cineva foarte special care vă știe încă de la începuturile voastre.”, va spune Gina Pistol înainte să îi predea ștafeta Irinei Fodor, noua prezentatoare Chefi la cuțite ce le va fi alături chefilor și concurenților pe tot parcursul sezonului 9.

”Pentru mine a fost o mare bucurie să fiu cooptată la acest proiect, dar și o mare surpriză. Am avut emoții mari în prima zi de filmare, atât de mari încât am făcut febră musculară la picioare de la cât am tremurat! Însă Gina mi-a făcut o prezentare foarte frumoasă și emoționantă, iar chefii, concurenții lor și echipa de producție m-au primit cu brațele deschise. O să vedeți în ediția din seara asta, a plouat cu pupături și îmbrățișări. Tot Gina a avut grija să îmi facă un scurt “training” înainte de a prelua proiectul și m-a pregătit pentru ce avea să urmeze. În altă ordine de idei, recunosc, așteptam cu mare nerăbdare să îi văd fața lui Sorin când își dă seama că a scăpat de Fodor, dar a dat peste nevasta lui!

Nu a fost deloc ușor să preiau un proiect de la jumătate, pentru că a trebuit să prind firul poveștii pentru fiecare concurent din mers, să fiu pe fază la glumele “interne” ale chefilor, și să am atenție sporită la regulile probelor, așa că sper ca publicul să îmi ierte micile stângăcii de început de drum”, a spus Irina Fodor, noua prezentatoare Chefi la cuțite.

Așa se face că diseară, de la 20:30, chefii Bontea, Dumitrescu și Scărlătescu, alături de Irina Fodor, vor da startul primei confruntări pe echipe din sezonul 9 Chefi la cuțite. Care va fi trupa de câștigătoare, cine va intra la duelul individual, dar și ce concurent va părăsi bucătăria celui mai iubit show culinar la finalul serii, telespectatorii Antena 1 pot afla de la 20:30.