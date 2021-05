Cine este Irina Fodor, noua prezentatoare de la Chefi la Cuțite

Irina Fodor o înlocuiește pe Gina Pistol la ”Chefi la Cuțite” care e în concediu de maternitate, după ce a adus pe lume o fetiță.

Cine este Irina Fodor, noua prezentatoare Chefi la Cuțite

Irina Fodor este mamă, soție și om de televiziune. Originară din Buzău, Irina a venit în Capitală pentru a urma cursurile Facultății de Jurnalism din cadrul Universității din București.

Curând și-a făcut intrarea în mass-media și a devenit reporter. Ulterior a fost prezentator la ”Poveștiri adevărate” și, în anii ce au urmat, a făcut parte dintr-o companie cunoscută de broadcasting.

Irina este soția lui Răzvan Fodor

Irina Fodor, noua prezentatoare ”Chefi la Cuțite”, și Răzvan s-au cunoscut în 2007. La vremea respectivă, Irina era studentă la Facultatea de Jurnalism și făcea figurație specială la Buftea. De altfel, pe platourile de filmare s-au întâlnit, conform Viva.

Nu a fost dragoste la prima vedere, dar nu a trecut mult până Irina s-a îndrăgostit iremediabil de Răzvan Fodor: „M-a impresionat de m-am și măritat cu el!”.

Prima lor întâlnire a fost una specială, căci carismaticul prezentator de la Burlacul a invitat-o la botezul unui prieten, unde a supus-o unui test inedit.

„I s–a tras scaunul de sub fund. Da! Exact de sub fund! Nu doar ei, ci tuturor femeilor și soțiilor din gașcă care au venit foarte simandicos aranjate la un asemenea eveniment. (Fraților, era doar un botez! Hai să ne relaxăm și să ne simțim bine, zic). A râs cu hohot(…) Plăcut surprins, mirat și contrariat, am trecut peste primul hop…', povestea Răzvan Fodor pe blogul său, în urmă cu ceva timp.

După trei ani de relație, cei doi s-au cununat și au devenit părinții unei fetițe superbe, pe care au numit-o Diana.

Irina Fodor, despre proiectul ”Chefi la cuțite”

În episodul din 4 aprilie 2021, Irina Fodor îi va lua locul prezentatoarei Gina Pistol, care se află în concediu de maternitate.

”Pentru mine a fost o mare bucurie să fiu cooptată la acest proiect, dar și o mare surpriză. Am avut emoții mari în prima zi de filmare, atât de mari încât am făcut febră musculară la picioare de la cât am tremurat!

Însă Gina mi-a făcut o prezentare foarte frumoasă și emoționantă, iar chefii, concurenții lor și echipa de producție m-au primit cu brațele deschise. O să vedeți în ediția din seara asta, a plouat cu pupături și îmbrățișări. Tot Gina a avut grija să îmi facă un scurt “training” înainte de a prelua proiectul și m-a pregătit pentru ce avea să urmeze. În altă ordine de idei, recunosc, așteptam cu mare nerăbdare să îi văd fața lui Sorin când își dă seama că a scăpat de Fodor, dar a dat peste nevasta lui!

Nu a fost deloc ușor să preiau un proiect de la jumătate, pentru că a trebuit să prind firul poveștii pentru fiecare concurent din mers, să fiu pe fază la glumele “interne” ale chefilor, și să am atenție sporită la regulile probelor, așa că sper ca publicul să îmi ierte micile stângăcii de început de drum”, a spus Irina Fodor, noua prezentatoare Chefi la cuțite sezon 9.