Cristina Sarafim a făcut senzație la „Chefi la cuțite” cu dezvăluirile sale despre struți: „A zis că sunt curcani altoiți”

„El îmi face toate poftele. Mă iubește și mă înțelege”, a explicat Cristina Sarafim, extrem de mândră de partenerul său de viață, care nu a ratat ocazia să o laude pentru cât de bine gătește.

„Când ne-am întors din Italia am decis să deschidem o afacere și ne-am oprit la struți. Am luat prima data 25 de pui, pe care i-am lăsat în prima zi la mama soacră. Și nu știa ce am luat și ne-a întrebat soacra ce curcani altoiți ne-am luat noi aici. Am vrut să facem o fermă de struți, dar acum avem două familii, strict pentru noi.

Carnea de strut e dietetică, nu conține colesterol, e recomandată mai ales pentru copii. I-am adaptat pe struți la condițiile noastre de viață, la mediul de aici”, a dezvăluit concurenta, în timp ce a pregătit o super rețetă de pulpă de strut cu piure.