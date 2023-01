Cum arată acum Mihai Munteanu, câștigătorul sezonului 6 Chefi la cuțite. Cât de frumoasă este femeia care l-a cucerit pe „Munti”

Mihai Munteanu a făcut senzație în bucătăria sezonului 6 Chefi la cuțite în urmă cu 4 ani. Acesta a reușit să-i impresioneze pe chef Florin Dumitrescu, chef Sorin Bontea și chef Cătălin Scărlătescu încă din etapa preselecțiilor cu talentul său în artele culinare.

„Munti” s-a numărat printre concurenții din echipa lui chef Sorin Bontea. Mai mult decât atât, Mihai Munteanu a fost desemnat câștigătorul sezonului 6 al show-ului culinar la începutul anului 2019, lucru care i-a adus o mare bucurie juratului Chefi la cuțite.

La 4 ani de la Finala emisiunii, câștigătorul marelui premiu al sezonului 6 este de nerecunoscut, iar drept dovadă stau postările sale de pe rețelele sociale. Deși nu a mai apărut de mult timp pe micile ecrane ale telespectatorilor, „Munti” este destul de activ în mediul online.

Citește și: Cum arată și ce mai face Mihai Munteanu (Munti), câștigătorul sezonului 6 Chefi la cuțite. „Uriașul lui Bontea” e total schimbat

De curând, acesta a publicat pe contul de Instagram o imagine care i-a luat prin surprindere pe prietenii virtuali. Fostul concurent Chefi la cuțite s-a lăsat fotografiat într-un compleu gri, care a scos în evidență cât de mult a slăbit „Munti”.

Din imagine se poate observa că fostul concurent al sezonului 6 Chefi la cuțite nu mai arată deloc așa cum publicul l-a cunoscut în urmă cu mai bine de 4 ani. În plus, acesta s-a ambiționat mult și a scăpat de kilogramele nedorite.

Cum arată femeia care l-a cucerit pe Mihai Munteanu, câștigătorul sezonului 6 Chefi la cuțite

Mihai Munteanu se mândrește cu o parteneră superbă! Câștigătorul sezonului 6 Chefi la cuțite este mai îndrăgostit ca niciodată de Elena, femeia care l-a cucerit cu frumusețea ei.

Recent, „Munti” a distribuit pe contul de Instagram o imagine înduioșătoare cu partenera lui. Ipostaza romantică în care s-au lăsat fotografiați cei doi nu a trecut neobservată de prietenii virtuali, la fel și declarația de dragoste a acestuia.

Citeșt și: Gina Pistol, imagine rară în costum de baie. Cât de bine arată prezentatoarea: „Credeam ca e o poză mai veche”

„Și a mai trecut un an, cu multe bune (relele nu le punem la socoteală), un an în care ne-am dezvoltat și mai mult, încă un an în care mi-ai fost alături și m-ai învățat multe, în care nu ai uitat să mă aduci cu picioarele pe pământ, să mă iubești și să îmi arăți cum e viața aia din “movies”. Și pentru asta te iubesc și știu că “altă viață” nu exista. Iar acum trecem în 2023 împreună așa cum ne place nouă (cunoscătorii știu🤣) și știu că o să o facem bine, și mai știu că e doar începutul unei noi „ere”. Te iubesc iubirita ❤️😘❤️😘❤️😘”, a fost mesajul lui de la descrierea postării.

„Și eu îți mulțumesc pentru tot ce faci pentru noi și sper ca anul care vine să fie cel puțin la fel de bun ca 2022! Bine dacă tot suntem la capitolul dorințe, aș vrea mai mult timp pentru noi 😋 , asta dacă se poate bineînțeles!”, a fost răspunsul Elenei la declarația de dragoste a partenerului său.