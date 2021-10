Cum arată și ce mai face Mihai Munteanu (Munti), câștigătorul sezonului 6 Chefi la cuțite. „Uriașul lui Bontea” e total schimbat

În urmă cu 3 ani, în 2018, Mihai Munteanu pășea în fața celor 3 chefi de la Chefi la cuțite: Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu. A fost ales să facă parte din echipa albastră a lui Sorin Bontea, iar la începutul lui 2019 a fost desemnat câștigătorul sezonului 6 Chefi la cuțite.

Cum arată Mihai Munteanu (Munti) la 3 ani de când a câștigat Chefi la cuțite

Mihai Munteanu, sau Munti așa cum îl cunosc fanii, cântărea peste 160 de kilograme, în timp ce se afla în competiția Chefi la cuțite.

La scurt timp după ce s-a încheiat competiția, Munti a simțit nevoia unei schimbări și a făcut tot posibilul să slăbească zeci de kilograme. Pentru a slăbi, câștigătorul sezonului 6 de la Chefi la cuțite a trecut printr-o operație de micșorare a stomacului.

„M-am dus și m-am operat. Cam asta a fost. Greutatea asta la care am ajuns o aveam în liceu, așa că e nebunie. Operația te lasă de-a lungul vieții să mănânci exact ce vrei tu, dar în cantități foarte mici. Acum pot să îmi cumpăr haine cam de peste tot, nu mai trebuie să îmi dau comenzi special de prin străinătate. E un sentiment foarte plăcut. Uneori nu mă recunosc. Acum tot vreau să slăbesc și mai mult și mai mult. Doctorul mă vrea la 90 de kilograme. Cu cât slăbesc mai mult, cu atât îmi doresc și mai mult. În concurs aveam 160, apoi am mai luat 10 kilograme. Toată lumea îmi spune că e cel mai bun lucru pe care l-am făcut vreodată", spunea Munti la finalul lui 2019, la Neatza cu Răzvan și Dani.

În prezent, Mihai Munteanu este într-o formă de zile mari. Și-a menținut fizicul și nu a mai luat în greutate. Cei care nu l-au mai văzut de ceva vreme ar putea avea dificultăți în a-l recunoaște, având în vedere că este total schimbat față de cel de acum 3 ani.

La cei 35 de ani ai săi Munti este activ pe rețelele sociale, arătându-le fanilor fotografii cu el, dar și cu preparatele sale delicioase.

Munti a câștigat sezonul 6 de la Chefi la cuțite și le-a fost extrem de recunoscător colegilor care l-au ajutat în finală.

„ Chefi la cuțite a fost o experiență incredibilă, care m-a trecut prin toate stările. De la fericire, la agonie, de la dezamăgire..la multe speranțe. Nu mă așteptam să ajung atât de departe, am luat competiția pas cu pas și mi-am demonstrat mie, în primul rând, că totul este posibil”, spunea Munti după ce a câștigat competiția.

Munti a împărțit atunci premiul de 30 de mii de euro cu cei care l-au ajutat:

„În finală am lucrat cu colegii mei de echipă, Silviu, Alex, Valentin, Sorin şi Denis, care m-au ajutat enorm. A fost o muncă de echipă, toţi am lucrat cot la cot, de aceea spun că ultima bătălie nu a fost câştigată doar de mine, ci de noi, ca tot unitar. Chef Sorin Bontea ne-a fost alături cu sfaturi, ca şi pe parcursul sezonului, motiv pentru care vreau să îi mulţumesc. Este un om extraordinar. De ce cred eu că am câştigat? Cred doar că aşa a vrut bunul Dumnezeu”, spunea Munti în 2019.