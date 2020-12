Cum arată partenerii de viață ai concurenților Chefi la cuțite? Roxana Blenche sau Ionuț Belei, fotografii romantice pe Instagram

Robert Vasiliu are 25 de ani și de 5 ani este bucătar. A venit în sezonul 8 al competiției Chefi la Cuțite, a obținut 3 cuțite în audiții și ulterior un loc în echipa „Carourilor” lui chef Scărlătescu.

Pe lângă fotografiile cu mâncare și din timpul competiției Chefi la Cuțite, Robert Vasiliu, sau Ragnar cum i se spune, postează imagini cu iubita lui.

Ionuț Belei, „cuțitul de aur” al lui Bontea. Cum arată iubita tânărului

La 25 de ani Ionuț Belei este „cuțitul de aur” al lui Sorin Bontea și implicit piesa de rezistență din echipă. La probele individuale Ionuț a câștigat până acum 2 amulete, semn că a avut cea mai bună farfurie.

Ionuț este dur când vine vorba de competiție, dându-și toată silința pentru a câștiga, însă în imaginile de pe Instagram în care apare alături de iubita sa, duritatea concurentului de la Chefi la Cuțite dispare.

Cătălin Riza și Adda, poveste de dragoste demnă de un serial

Cătălin Rizea a venit la Chefi la Cuțite ca invitat special, împreună cu soția lui, Adda. Chefii Scărlătescu, Dumitrescu și Bontea au fost impresionați de farfurie și l-au sfătuit pe Cătălin să accepte să meargă mai departe în competiție. Cătălin a mers în bootcamp și a fost ales apoi de Cătălin Scărlătescu în echipa „Carourilor”. Este cu siguranță unul dintre cei mai îndrăgiți competitori, iar faptul că Rizea continuă să rămână în concurs, deși nu este profesionist în bucătărie, nu poate decât să-i bucure pe telespactatori. Cătălin și Adda au apărut pentru prima dată la o emisiune televizată împreună în sezonul 3 Asia Express, când momentele lor de contraziceri au făcut deliciul concursului. De ziua lui Cătălin, Adda i-a făcut o surpriză soțului său, aducându-i un tort în platoul emisiunii Chefi la Cuțite.

Foca, înscris la Chefi la Cuțite de soție

Silviu Costan (Foca) a venit în sezoul 8 de la Chefi la Cuțite, fiind înscris chiar de soția acestuia.

„Nevasta mea m-a înscris. Mi-a căzut fața când am văzut mesajul de la ea, că sunt înscris. M-a luat cu dureri de cap, cu frisoane, cu tot. Nu am avut eu curaj să mă înscriu, nu mă văd la televizor. Nu am absolvit nicio școală de bucătar, e doar pasiunea, dorința, experiența mea în bucătărie”, a spus Foca.

Foca i-a impresionat pe chefi și a ajuns în echipa lui Sorin Bontea. Recent. Foca a obținut o amuletă la probele individuale, chefii fiind impresionați de piureul de păstârnac pe care l-a realizat.